Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Ένα άγριο επεισόδιο, που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις, εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 28/10, σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας.

Οπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με 24χρονο πελάτη του καταστήματος. Στον καβγά μπήκε σύντομα και ένας 31χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο 31χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου, με συνέπεια να τον ρίξει αναίσθητο στο έδαφος. Ενώ ο νεαρός ήταν αναίσθητος, ο 31χρονος δεν δίστασε να βγάλει όπλο, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του 24χρονου.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών ήταν ο 31χρονος δράστης της επίθεσης

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού, με κάποιους εκ των θαμώνων να παρεμβαίνουν και να αποτρέπουν τον 31χρονο από τη χρήση του όπλου, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, με δυνάμεις της Άμεσης Δράσης να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 31χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 31χρονος είχε στο παρελθόν απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης, 29/10, αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ήρθε αρχικά σε αντιπαράθεση με τον 24χρονο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο καβγάς.

Μετά το συμβάν, το θύμα της επίθεσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια αποχώρησε.

