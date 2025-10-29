search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.10.2025

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

29.10.2025 23:14
louros

Σοκ προκαλεί η περιβαλλοντική ρύπανση που καταγράφηκε κοντά στις όχθες του ποταμού Λούρου στην Πρέβεζα, όπου ιδιωτικό συνεργείο άνοιξε τάφρους με εκσκαφείς σε αυλή εταιρείας και έθαβε 200 τόνους ζωικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, βίντεο από την παράνομη μεταφορά των αποβλήτων, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, στο οποίο φαίνονται εκσκαφείς να ανοίγουν τις τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα.

Την περασμένη Παρασκευή έφτασαν στη Φιλιππιάδα 8 φορτηγά από την Κέρκυρα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα. Πρόκειται για ζωικά υπολείμματα που μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Πρέβεζας μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος άλλων 12 ατόμων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 28χρονος άδειασε στο προαύλιο εταιρείας ενός 40χρονου οχτώ φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτειας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι είχαν προσπαθήσει να κρύψουν την πρόσβαση στο σημείο που έριξαν τα απόβλητα χρησιμοποιώντας μηχανήματα, μεταλλικά εμπόδια και δύο φορτηγά.

Παράλληλα βρέθηκαν σε σωρούς τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού

Την ίδια ώρα, ανακοίνωση για το περιστατικό έξεδωσε ο Δήμος Ζηρού.

Αναλυτικά:

«Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου. Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι: Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

Στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό σκέλος. Η έντονη δυσοσμία που ήδη καταγράφεται στην περιοχή δημιουργεί εύλογη και σοβαρή ανησυχία στους πολίτες. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.

Δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας.

Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».

1 / 3