30.10.2025 07:37

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

30.10.2025 07:37
pyrosvestiki_oxima

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, γύρω στις 4.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

«Προσπαθούν να σκεπάσουν τη φωτιά με χώμα, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο περιστατικό του καλοκαιριού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι.

Όπως τόνισε ο ρεπόρτερ, η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής “πάρα πολύ μεγάλη”.

«Βλέπουμε τα μηχανήματα να ρίχνουν χώμα πάνω στη φωτιά, είναι η μόνη λύση για να την περιορίσουν», σημείωσε ο Αναστασιάδης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για τους χειριστές που επιχειρούν σε μικρή απόσταση από τις φλόγες.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 09:42
