Διάσωση 79 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Μία ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) ανοιχτά της Γαύδου.

Ο συναγερμός στις λιμενικές άρχες σήμανε μετά τον εντοπισμό 79 ατόμων σε λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού.

Στην επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, συμμετείχε περιπολικό του Σώματος, drone της δύναμης Frontex και δύο παραπλέοντα σκάφη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

