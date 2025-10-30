search
30.10.2025 08:47

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη για 71χρονο: Τον χτύπησε με σφυρί ο συγκάτοικός του – Του πήρε και τις τραπεζικές κάρτες (video)

30.10.2025 08:47
sillipsi_0205_1460-820_new
credit: Shutterstock

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) ένας 70χρονος άνδρας, καθώς δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον 31χρονο συγκάτοικό του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα. λίγο μετά τις 21:30 και ενώ οι άνδρες είχαν διαπληκτισμό εντός διαμερίσματος, ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα!

Στη συνέχεια μάλιστα ο 31χρονος «βούτηξε» τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος.

Σύμφωνα με το thestival, ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.

Ο 31χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

