Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το απόγευμα της Τετάρτης (29/10), Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτώντας την απόσυρση του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου.

Η παράσταση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών έδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ένταση στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα, κλιμακώνεται συνεχώς όσο προχωρά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών.

Η συμμετοχή σε μια απλή παράσταση διαμαρτυρίας ξεπέρασε τα 500 άτομα, με την ένταση και τη διάθεση διαμαρτυρίας να θυμίζουν την πολύ μαζική συγκέντρωση της 11ης Οκτωβρίου, που συγκέντρωσε πάνω από 10.000 στρατιωτικούς και αποστράτους.

Άνθρωποι μέσα από το στράτευμα μιλώντας στο topontiki.gr, εξέφρασαν τη σιγουριά τους ότι θα υπάρξουν άμεσα κι άλλες κινητοποιήσεις, καθώς η πλειοψηφία των Ενόπλων Δυνάμεων διαφωνεί με το πολυνομοσχέδιο, αλλά και με τη δημιουργία του Σώματος Υπαξιωματικών.

Όπως ανέφεραν ενδεικτικά, «το πολυνομοσχέδιο διαλύει και δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του στρατεύματος. Για τους στρατιωτικούς αποτελεί τιμή ο βαθμός που φέρουν. Ιστορία 100 χρόνων δεν μπορείς να την πετάς έτσι».

Επιπλέον, ζητούν να επέμβει έστω και την ύστατη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να μην κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο για διαβούλευση. «Αν και εφόσον γίνει αυτό, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών που έχει γίνει ποτέ», σχολίασαν με νόημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, topontiki.gr, για να καταλάβετε το κλίμα που επικρατεί στις Ένοπλες Δυνάμεις θα σας μεταφέρουμε το εξής παράδειγμα.

Η Πολεμική Αεροπορία πέρυσι είχε συνολικό προσωπικό 19.600 άτομα. Φέτος, το νούμερο αυτό αγγίζει τις 18.000. Δηλαδή, μόλις μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν 1.600 παραιτήσεις και έπεται και συνέχεια. Το ίδιο μάλιστα, συμβαίνει και στα υπόλοιπα σώματα του στρατεύματος.

«Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός μέσα στην επόμενη πενταετία θα είναι κάτω από 13.000 άτομα στην Πολεμική Αεροπορία», αποκάλυψαν τα ίδια άτομα.

«Να ξέρετε ότι το προσωπικό είναι καταρρακωμένο, ενώ οι παραιτήσεις είναι καθημερινές. Θα υπάρξουν κι άλλες μαζικές εκδηλώσεις, ενώ υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι την ημέρα της κατάθεσης ο κόσμος που θα κατέβει στην Αθήνα θα ξεπεράσει τις 50.000!», κατέληξαν.

Διαβάστε επίσης:

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρία κρίσιμα ορόσημα για να αρχίσουν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους (Video)

Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ληστεία στο Λούβρο «μπριζώνει» την ΕΛΑΣ: Ο Χρυσοχοΐδης στέλνει από το Μάρτιο 300 αστυνομικούς να φυλάνε τα μουσεία