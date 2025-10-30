search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:39
30.10.2025 10:36

Η ληστεία στο Λούβρο «μπριζώνει» την ΕΛΑΣ: Ο Χρυσοχοΐδης στέλνει από το Μάρτιο 300 αστυνομικούς να φυλάνε τα μουσεία

OUSEIO NEW

Τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων αναμένεται να αναθέσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού, στην ΕΛ.ΑΣ.

Το θέμα αναδεικνύει πρωτοσέλιδα σήμερα η Καθημερινή. Οπως αναφέρει η εφημερίδα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή μετά την πρόσφατη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό σχέδιο θα λάβουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί που θα ενσωματωθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου

Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιο ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του, αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο υπουργείων ανακοινώσεις θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι ληστείες σε ελληνικά πολιτιστικά ιδρύματα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πγίνεται εξαιρετικά επίκαιρη μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Λούβρο, με τους δράστες να αφαιρούν από το μουσείο κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 ένας δράστης είχε καταφέρει να διαρρήξει την Εθνική Πινακοθήκη και να αφαιρέσει τρια έργα τέχνης μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους και έναν πίνακα του Πικάσο.

Ο 52χρονος σήμερα καθ’ ομολογίαν δράστης είχε συλληφθεί το 2021 και υπέδειξε τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαρρηκτών της Ασφάλειας το σημείο όπου είχε κρύψει τους κλεμμένους πίνακες, σε δασώδη έκταση στον Κουβαρά. 

Πρόσφατα καταδικάστηκε στο Εφετείο σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Την ίδια χρονιά με τη διάρρηξη στην Πινακοθήκη είχε σημειωθεί ληστεία κσι το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία.

Και αυτή η υπόθεση όμως είχε εξιχνιαστεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τέλος, τον Μάιο του 2018 ο νυχτοφύλακας του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη συνελήφθη με την κατηγορία της συστηματικής υπεξαίρεσης αρχαιοτήτων. Φέρεται να είχε αφαιρέσει μέσα σε ένα μήνα 20 αντικείμενα από αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου.

Παρά το γεγονός ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν είχαν καταγράψει τη δράση του, ο ίδιος είχε παραδεχτεί και δικαιολογήσει τις πράξεις του λέγοντας οτι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

