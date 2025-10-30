search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 09:11

Λούβρο: Και τρίτη σύλληψη για τη «ληστεία του αιώνα» – Προφυλακιστέοι οι δύο πρώτοι ύποπτοι

30.10.2025 09:11
louvro listeia 770-new

Σε τρίτη σύλληψη υπόπτου για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές της Γαλλίας το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με το BFMTV η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τον ύποπτο να έχει μεταφερθεί για ανάκριση για αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η κλοπή του αιώνα».

Κατά την ίδια πηγή, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν παρών στην κλοπή που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, χθές προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος», ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού. Και οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής τους για την κινηματογραφική ληστεία του Μουσείου του Λούβρου.

Οι δικηγόροι του ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσαν ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης και την εντελώς συνηθισμένη προσωπικότητα του πελάτη μας», τονίζοντας την ανάγκη «του απόλυτου σεβασμού του απορρήτου της έρευνας και της ανάκρισης», σύμφωνα με τη Le Monde. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα και αφαίρεσαν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

«Αδύνατον να πωληθούν τα κλοπιμαία»

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών και αλγερινής υπηκοότητας, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκολ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη μισή ώρα αργότερα κοντά στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες χάρη σε ίχνη DNA που εντοπίστηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή. Ο 34χρονος, κάτοικος Γαλλίας από το 2010, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία καταδίκη για κλοπή.

Ο 39χρονος, επίσης κάτοικος Ομπερβιλιέ, δήλωσε ότι εργάζεται παράνομα ως οδηγός ταξί, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει και ως διανομέας. Είχε καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές το 2008 και το 2014, ενώ τελεί υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση που θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το DNA του εντοπίστηκε σε σπασμένες προθήκες και αντικείμενα που εγκατέλειψαν οι δράστες στη διαφυγή τους. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι δράστες απέσπασαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

«Τα κοσμήματα αυτά είναι πλέον απολύτως αδύνατον να πωληθούν», τόνισε η Μπεκό, επισημαίνοντας ότι «όποιος τα αγοράσει θα καταστεί ένοχος αποδοχής προϊόντων εγκλήματος». Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν υπήρχε ευρύτερο κύκλωμα ή ενδεχόμενος ηθικός αυτουργός. Μέχρι στιγμής, έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα η συμμετοχή τεσσάρων δραστών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικής συνέργειας στο μουσείο.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: «Πολύ καλή» η συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Διασώθηκε μόνο η κόρη της οικογένειας

Ο Ρομπ Γέτεν του κεντρώου κόμματος οδεύει προς τη νίκη στις ολλανδικές εκλογές και ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

agrotes-bloko-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες στο Καρτερό

eleni-kalogeropoulou-new
MEDIA

Ελένη Καλογεροπούλου: «Είχα μείνει στο Ιράκ τέσσερις μήνες και είχα πάθει κατάθλιψη – Βυθιζόμουν σαν άνθρωπος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:16
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

1 / 3