ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ καλή» η συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι μία “πολύ καλή” συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, όταν οι δύο τους παραβρέθηκαν σε ένα δείπνο στη Νότια Κορέα, με δεδομένη στη σφοδρή εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Πριν από την προσγείωσή του στη Νότια Κορέα ο πρόεδρος Τραμπ, είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν ταξίδευε στην αναφερόμενη χώρα για να δει τον Καναδά.

Διαβάστε επίσης:

