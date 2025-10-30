Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν όπως εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και μεταδίδει το NBC.



Σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση που κοινοποιήθηκε στα μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού, όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό δίκτυο.



Η ανάλυση αυτή, που επικαλούνται ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Κογκρέσου, υπογραμμίζει πως ο Πούτιν «είναι πιο βαθιά χωμένος από ποτέ» στην πολεμική του στρατηγική, επιδιώκοντας να δικαιολογήσει τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις με νέες εδαφικές κατακτήσεις. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών επισημαίνει ότι, παρά τις δυσκολίες, ο Ρώσος ηγέτης παραμένει πεπεισμένος πως μπορεί να εξαντλήσει τη Δύση και να επιβάλει τους όρους του στο πεδίο της μάχης.



Η στάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μεσολαβήσει για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες», έχει επιχειρήσει να προσεγγίσει τον Πούτιν σε μια σειρά επαφών τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει καρπούς.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευσή του για τη στάση του Ρώσου ηγέτη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, το πρώτο κύμα τιμωρητικών μέτρων της κυβέρνησής του κατά της Μόσχας από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.







Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι ΗΠΑ;



«Απλώς ένιωσα ότι ήρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «τεράστιες» και προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «δεν θα χρειαστεί να παραμείνουν για πολύ». Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει την αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας όμως τη δέσμευση του προέδρου για μια «ειρηνική επίλυση» του πολέμου. «Η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη», ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.



Σύμφωνα με αναλυτές, οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης του Κιέβου με περισσότερα όπλα, θα μπορούσαν σταδιακά να επηρεάσουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου, επισημαίνει το NBC. Ωστόσο, προς το παρόν, η Ρωσία φαίνεται αμετακίνητη στις σκληρές απαιτήσεις της -μεταξύ αυτών, την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την απαγόρευση ένταξής της στο ΝΑΤΟ και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε δυτικής ειρηνευτικής δύναμης από ουκρανικό έδαφος.



Η απογοήτευση του Τραμπ είναι εμφανής. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, αλλά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε πρόσφατα. Μάλιστα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την αποστολή αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στην Ουκρανία, αν και φέρεται να υποχώρησε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Πούτιν ποντάρει στον χρόνο, ελπίζοντας ότι οι πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των δυτικών χωρών θα αποδυναμώσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία.



Η αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει ότι η Ρωσία, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει. Αντιθέτως, θεωρεί ότι η αποφασιστικότητα του Πούτιν και η επιθυμία του να «σώσει την υστεροφημία του» καθιστούν κάθε προοπτική ειρήνης μακρινή.

