ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 22:07

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

29.10.2025 22:07
medvedef 660- new

Απασφάλισε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ επιτέθηκε και στον Βέλγο Υπουργό Θίο Φράνκεν μετά τις δηλώσεις του περί ισοπέδωσης της Μόσχας.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους της Ρωσίας (και ιδιαίτερα στον ηλίθιο Βέλγο Υπουργό Άμυνας) για την επιτυχημένη δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρύχιου drone Poseidon. Σε αντίθεση με τον (πύραυλο) Burevestnik, το Poseidon μπορεί να θεωρηθεί ένα πραγματικό όπλο της Ημέρας της Κρίσης» ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο X.

Φράνκεν: «Θα σβήσουμε τη Μόσχα από τον χάρτη»

Σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα De Morgen, όταν ρωτήθηκε αν φοβόταν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εξαπέλυε πυραυλική επίθεση στις Βρυξέλλες, ο Φράνκεν φέρεται να απάντησε: «Όχι, γιατί τότε θα χτυπήσει την καρδιά του ΝΑΤΟ και τότε θα ισοπεδώσουμε τη Μόσχα».

«Θα σβήσουμε τη Μόσχα από τον χάρτη» έχει προειδοποιήσει ο Βέλγος Υπουργός, θέλοντας να τονίσει ότι την ισχύ και τη δέσμευση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 5, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Η Ρωσική Πρεσβεία στο Βέλγιο επέκρινε τα σχόλια ως «προκλητικά και ανεύθυνα».

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Τετάρτη την Κεντρική Στρατιωτική Κλινική P.V. Mandryka, όπου συναντήθηκε με στρατιώτες που νοσηλεύονται. Σημείωσε ότι όλοι στην πρώτη γραμμή είναι ήρωες και η «τρέχουσα κατάσταση στη ζώνη είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με το TASS στη συνάντηση, ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή του υποβρυχίου drone Poseidon την προηγούμενη ημέρα, και την ετοιμότητά του να επιτρέψει σε εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης την πρόσβαση σε «περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα». Επίσης έκανε αναφορά στους πυραύλους Burevestnik και Sarmat.

