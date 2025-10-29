Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς που ήλπιζε «σε διαφορετικό αποτέλεσμα»

Το κεντρώο κόμμα D66 φαίνεται να κερδίζει τις εθνικές εκλογές στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα exit poll της εκλογικής αναμέτρησης.

Το D66 προβλέπεται να εξασφαλίσει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ξεπερνώντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, το οποίο αναμένεται να λάβει 25 έδρες.

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς παραδέχτηκε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα.

«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας», δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».

Σύμφωνα με το exit poll, το VVD (Φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) κατατάσσεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία GroenLinks–PvdA (Πράσινη Αριστερά και Εργατικό Κόμμα) τέταρτη με 20 έδρες, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) ακολουθεί πέμπτο με 19 έδρες.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το D66 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο, θα πρόκειται για ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς το κόμμα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταλάβει την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως τρεις έδρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών ανατροπών στο τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση, τον Ιούνιο, της κυβέρνησης συνασπισμού που είχε σχηματιστεί μόλις 11 μήνες νωρίτερα, όταν ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς απέσυρε το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) από τον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό σχηματισμό.

Το PVV είχε προκαλέσει ανατροπή στις εκλογές του 2023, κατακτώντας την πρώτη θέση και σχηματίζοντας, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, μια εύθραυστη τετρακομματική δεξιά κυβέρνηση με το αγροτικό λαϊκιστικό κίνημα BBB, το κεντρώο NSC και το φιλελεύθερο-συντηρητικό VVD.

Ωστόσο, οι εταίροι του θεώρησαν τον Βίλντερς «πολιτικά τοξικό» για την πρωθυπουργία, δίνοντας τη θέση στον πρώην αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας Ντικ Σχοφ. Ο Βίλντερς, γνωστός για την αντι-ισλαμική και αντι-μεταναστευτική ρητορική του, περιορίστηκε σε κριτική από το περιθώριο, έως ότου διέλυσε την κυβέρνηση στις 3 Ιουνίου, όταν οι εταίροι αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το ριζοσπαστικό 10 σημείων πρόγραμμά του για τη μετανάστευση, το οποίο προέβλεπε στρατιωτικές περιπολίες στα σύνορα, κλείσιμο προσφυγικών δομών και απέλαση Σύρων προσφύγων.

Η ολλανδική Βουλή αριθμεί 150 έδρες, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 76, στόχος που καμία παράταξη δεν έχει πετύχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σε μια χώρα όπου η πολιτική σταθερότητα βασίζεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

Σουδάν: Ενότητα με «ειρήνη ή πόλεμο» θέλει τώρα ο αρχηγός των παραστρατιωτικών, μετά τη σφαγή 2.000 ανθρώπων στην Ελ Φάσερ

Η Συρία αναγνωρίζει επίσημα το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος