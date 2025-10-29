Σουδάν: Ενότητα με «ειρήνη ή πόλεμο» θέλει τώρα ο αρχηγός των παραστρατιωτικών, μετά τη σφαγή 2.000 ανθρώπων στην Ελ Φάσερ

Αποφασισμένος να συνεχίσει την επίθεσή του, παρά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου δηλώνει ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό.

Μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε σήμερα ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Ορατή από το διάστημα, η αιματοβαμμένη άμμος του Σουδάν μετά από σφαγή 2.000 ανθρώπων από παραστρατιωτικούς

Σοκ προκαλούν δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση του Ελ Φασέρ στο Σουδάν, με την άμμο να έχει βαφτεί κόκκινη από το αίμα περισσότερων από 2.000 σφαγιασμένων αμάχων.

Οι εικόνες καταγράφουν την αιματοχυσία που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, μετά την κατάληψή της από Σουδανούς παραστρατιωτικούς αντάρτες, τις Ταχείες Δυνάμεις Υποστήριξης (RSF), έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Sudan: Maxar satellite images confirm mass killings at RSF-controlled sites in El Fasher including the former Children’s and Saudi Hospitals and along the RSF-built sand berm encircling the city.



Source: @HRL_YaleSPH pic.twitter.com/S79UR2YG5z October 29, 2025

Οι σοκαριστικές εικόνες, που αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale και δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα The Telegraph, δείχνουν λίμνες αίματος και σωρούς πτωμάτων, ορατά από το διάστημα.

Οι πολιτοφυλακές που υπερασπίζονταν την πόλη μαζί με τον στρατό ανέφεραν ότι η αντάρτικη ομάδα RSF «διέπραξε φρικτά εγκλήματα εναντίον αθώων πολιτών» και είπαν ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση της πόλης το σαββατοκύριακο αποτελούν αποδείξεις των μαζικών δολοφονιών.

Ο εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν, που διαρκεί δυόμισι χρόνια, έχει αναζωπυρώσει την εθνοτική αιματοχυσία στην περιοχή, με τους μαχητές των RSF να κατηγορούνται για σφαγές αφρικανικών ομάδων προκειμένου να καταλάβουν τη γη τους.

Οι RSF προέρχονται κυρίως από αραβικές πολιτοφυλακές και σχηματίστηκαν από τους διαβόητους Τζαντζαουίντ, υπεύθυνους για γενοκτονία και μαζικές θηριωδίες στο Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια.

Η κατάληψη άλλων θυλάκων από τις RSF, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Τζενεϊνά το 2023, οδήγησε σε εθνοτικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Πρόσφυγες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν επί 18 μήνες ότι παρόμοιες θηριωδίες ήταν πιθανές αν έπεφτε το Ελ Φασέρ.

Μαζική έξοδος από το Ελ Φασέρ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει από το Ελ Φασέρ μετά την πτώση του, πολλοί κατευθυνόμενοι δυτικά, προς το Ταουίλα.

Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι έλαβε «πολλαπλές, ανησυχητικές αναφορές ότι οι RSF διαπράττουν θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών εκτελέσεων».

Ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν διανύει το τρίτο του έτος και ο ΟΗΕ μαζί με ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Η βία έχει αναγκάσει 14 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών έως και στους 150.000.

Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και πολλές περιοχές της χώρας είναι αντιμέτωπες με λιμό.

