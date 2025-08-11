search
Σουδάν: Περισσότεροι από 40 άμαχοι νεκροί από πυρά παραστρατιωτικών σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Περισσότεροι από 40 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε έφοδο παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, σύμφωνα με διασώστες που βρίσκονται στην περιοχή.

Παραστρατιωτικοί των ΔΤΥ – σε πόλεμο με τον σουδανικό στρατό από τα μέσα Απριλίου του 2023 – εισέβαλαν στον καταυλισμό Αμπού Σουκ και άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων, ανέφεραν μέλη των υπηρεσιών παροχής έκτακτης βοήθειας στην περιοχή.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας. Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023 έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Παρότι οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχασαν τον έλεγχο της σουδανικής πρωτεύουσας, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής παραμένει χωρισμένη στα δύο. Ο στρατός ελέγχει το βόρειο και ανατολικό τμήμα του Σουδάν, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν στο νότιο τμήμα και σχεδόν σε όλη την αχανή περιοχή του Νταρφούρ (δυτικά).

