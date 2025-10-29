search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:39
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 20:14

Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης

29.10.2025 20:14
fed-epitokia-98-new

H Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρους του 3,75% με 4%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η απόφαση λήφθηκε με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά. O διορισμένος από τον Τραμπ Στίβεν Μιράν τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης περικοπής των επιτοκίων ενώ ο Τζέφρι Σμπιντ ήταν υπέρ της διατήρησης του κόστους δανεισμού στα ίδια επίπεδα. 

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, η Fed θα βάλει τέλος στη μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικού, μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη, στη 1 Δεκεμβρίου. 

Διαβάστε επίσης

North Evia Pass 2025: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Αυξήσεις έως 236 ευρώ το μήνα – Τι προβλέπει το νέο σύστημα με τα κλιμάκια και τα επιδόματα

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

mitoglou giannakopouloi 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:36
ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

1 / 3