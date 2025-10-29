Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης

H Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρους του 3,75% με 4%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η απόφαση λήφθηκε με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά. O διορισμένος από τον Τραμπ Στίβεν Μιράν τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης περικοπής των επιτοκίων ενώ ο Τζέφρι Σμπιντ ήταν υπέρ της διατήρησης του κόστους δανεισμού στα ίδια επίπεδα.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, η Fed θα βάλει τέλος στη μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικού, μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη, στη 1 Δεκεμβρίου.

