Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης

H Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρους του 3,75% με 4%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η απόφαση λήφθηκε με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά. O διορισμένος από τον Τραμπ Στίβεν Μιράν τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης περικοπής των επιτοκίων ενώ ο Τζέφρι Σμπιντ ήταν υπέρ της διατήρησης του κόστους δανεισμού στα ίδια επίπεδα.
Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, η Fed θα βάλει τέλος στη μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικού, μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη, στη 1 Δεκεμβρίου.
