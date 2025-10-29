Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Η παράταση του ισχύοντος ορίου συνταξιοδότησης τουλάχιστον έως το 2030 φαίνεται να κλειδώνει, με την κυβέρνηση να επικαλείται τη στασιμότητα του προσδόκιμου ζωής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τη μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το προσδόκιμο ζωής δεν έχει επανέλθει στα προ του 2020 επίπεδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για αναβολή αυξήσεων των ορίων, αποφεύγοντας κοινωνικές εντάσεις και δυσφορία σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, ενώ η προσωρινή ηρεμία προσφέρει «ανάσα» στην αγορά εργασίας.

Η εικόνα όμως δεν είναι τόσο καθησυχαστική όσο παρουσιάζεται. Η στασιμότητα του προσδόκιμου ζωής δεν αναιρεί τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές πιέσεις: η γήρανση του πληθυσμού, η χαμηλή γονιμότητα και η μαζική φυγή νέων στο εξωτερικό δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα, που δεν επιλύεται απλώς με παράταση ορίων. Οι αναλογιστές εκτιμούν ότι η πλήρης ανάκαμψη του δείκτη θα απαιτήσει τουλάχιστον μία δεκαετία, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι έως το 2030 δεν αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στα όρια.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται σταδιακές αυξήσεις 3–4 μηνών ανά έτος για την περίοδο 2028–2030, ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι ηλικίας 50–55 ετών κινδυνεύουν να βρεθούν «εν κινήσει», ενώ οι ηλικίες 35–50 ετών θα δουν πιθανώς τουλάχιστον μία αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Οι νεότεροι ασφαλισμένοι θα συνταξιοδοτηθούν με ένα διαφορετικό σύστημα, που πιθανώς θα περιλαμβάνει διαφορετικό υπολογισμό σύνταξης και μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης.

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ετοιμάζει τη νέα τριετή μελέτη για το προσδόκιμο ζωής, που αναμένεται να δείξει περιορισμένη αύξηση, χωρίς να επιβάλλει αυτόματα αλλαγές. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις, που καθιστούν το ασφαλιστικό μακροπρόθεσμα μη βιώσιμο χωρίς διορθωτικές κινήσεις πέρα από την αναβολή των ορίων.

Αν και η παράταση έως το 2030 προσφέρει μια προσωρινή «ανάσα», ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται περισσότερο για αναβολή παρά για λύση. Οι δημογραφικοί δείκτες — ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, ο δείκτης γήρανσης και η γονιμότητα — δείχνουν ότι η ανεπάρκεια του ενεργού πληθυσμού θα συνεχίσει να πιέζει τα ασφαλιστικά ταμεία. Μεσοπρόθεσμα, οι ασφαλισμένοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε νέες αυξήσεις, ενώ οι νεότεροι θα αντιμετωπίσουν ένα συνταξιοδοτικό τοπίο εντελώς διαφορετικό από αυτό που ισχύει σήμερα.

Μετά το 2030, το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η βιωσιμότητα του συστήματος και η ισορροπία ανάμεσα στους φόρους, τις εισφορές και τις συντάξεις θα τεθούν ξανά στο επίκεντρο. Η παράταση των ορίων συνταξιοδότησης μοιάζει με προσωρινή «συμφωνία ησυχίας», που δεν λύνει τις βασικές προκλήσεις ενός συστήματος σε δημογραφική και οικονομική πίεση.

