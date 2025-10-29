search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

29.10.2025 07:53

North Evia Pass 2025: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Οι δικαιούχοι

EVIA
Μέχρι σήμερα, Τετάρτη (29/10), θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το North Evia Pass 2025 στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr.

Οι αιτήσεις γίνονται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Το πρόγραμμα παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές κάρτες, αξίας 150 ευρώ η καθεμία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στην Βόρεια Εύβοια.

Το Πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς:

α) Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού,
β) Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς

και σε δύο ημερολογιακές φάσεις:

α) Φάση 1 – Νοέμβριος 2025,
β) Φάση 2 – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2026.

Πώς θα κάνετε την αίτηση – Οι δικαιούχοι

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μέχρι και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη την χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, για να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους κωδικούς τους στο TaxisΝet.
  • Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.- emep.gov.gr), αυτά αντλούνται αυτόματα και δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν.
  • Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι τo «North Evia Pass 2025» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024
  • Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, και
  • Δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι, όσοι έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ) 2024-2025 ή 2025-2026, καθώς και όσοι λαμβάνουν ανάλογη παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας. Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

