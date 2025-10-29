Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

Αλλαγές στους φόρους, μισθούς, συντάξεις και επιδόματα έως τον Απρίλιο του 2026 θα δουν περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες, με εκτιμώμενο κόστος άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων για συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι πολύτεκνοι και οι νέοι 26-30 ετών, μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Ειδικότερα

• Για τις Συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένεται αύξηση, η οποία υπολογίζεται στο 2,4% με 2,6%, ανάλογα με την κατηγορία.

Ο νέος Κατώτατος μισθός: Από την άνοιξη του 2026 προβλέπεται να διαμορφώθει στα 910 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Ανακοινώθηκε ότι το 2026 θα δοθεί επιπλέον 1 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Φορολογικές αλλαγές

Το νέο Φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2025, περιλαμβάνει αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για εισοδήματα από 10.000 έως 60.000 ευρώ οι συντελεστές φόρου μειώνονται κατά 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες στα μεσαία εισοδήματα. Αναμενονται μειώσεις στους σημερινούς συντελεστές 22 %, 28 %, 36 % και 44 %.

Η μείωση αυτή αφορά κυρίως όσους δεν έχουν παιδιά ή έχουν μέχρι τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά οι ελαφρύνσεις είναι μεγαλύτερες. Ο συντελεστής 22 % στο πρώτο κλιμάκιο 10.000-20.000 ευρώ μηδενίζεται, ενώ και τα επόμενα κλιμάκια θα φορολογούνται χαμηλότερα.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολύτεκνοι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν ετήσιο όφελος εκατοντάδων ευρώ, που θα φανεί άμεσα στο καθαρό τους εισόδημα

Σε οτι αφορά τους νέους αυτοαπασχολούμενους Αυτοαπασχολούμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για τις πρώτες 10.000 ευρώ. Για το κλιμάκιο 10.000-20.000 ευρώ προβλέπεται μειωμένος συντελεστής. Για ηλικίες 26-30 ετών ισχύουν ελαφρύνσεις σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, ιδίως για όσους έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

