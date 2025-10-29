search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:14
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.10.2025 06:30

Αυξήσεις έως 236 ευρώ το μήνα – Τι προβλέπει το νέο σύστημα με τα κλιμάκια και τα επιδόματα

29.10.2025 06:30
enstoloi

Περίπου 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρνει ουσιαστικές εισοδηματικές ανάσες για τους ένστολους.

Η μέση αύξηση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ανέρχεται σε 111 ευρώ το μήνα, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία:

  • Κατηγορία Α’ (Αξιωματικοί από παραγωγικές σχολές): +236 ευρώ
  • Κατηγορία Β’ (Υπαξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αστυφύλακες): +128 ευρώ
  • Κατηγορία Γ’ (Ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες): +92 ευρώ
  • Κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί και πυροσβέστες επί θητεία): +63 ευρώ

Αντίστοιχες αυξήσεις ισχύουν και για Πυροσβέστες και Λιμενικούς.

Βασικός μισθός στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας
ΚλιμάκιοΈτη ΥπηρεσίαςΚατηγορία ΑΚατηγορία ΒΚατηγορία ΓΚατηγορία Δ
11 έως 31.3201.1451.1001.100
23 – 51.4101.1851.1601.160
35 – 71.5001.2381.2011.195
47 – 91.5601.2941.2431.231
59 – 111.6221.3521.2871.268
611 – 131.6871.4131.3321.306
713 – 151.7541.4771.3801.345
815 – 171.8241.5431.4491.385
917 – 191.8971.6121.5211.427
1019 – 211.9921.6971.6001.469
1121 – 232.0921.7651.6561.514
1223 – 252.2071.8361.7141.559
1325 – 272.3281.9091.7741.606
1427 – 292.4561.9851.8361.654
1529 – 312.6002.0641.9001.703
1631 – 332.7402.1471.9671.755
1733 – 352.8222.2112.0361.807
1835 – 372.8782.2552.1071.861
1937 – 392.9362.3002.1491.917
2039 και άνω3.0002.3462.1921.975

Πώς διαμορφώνεται το νέο μισθολόγιο

Οι διατάξεις αναμορφώνουν πλήρως το σύστημα αμοιβών – από τις μισθολογικές κατηγορίες έως τα επιδόματα.

Μισθολογικές κατηγορίες

Καθιερώνονται τέσσερις κατηγορίες (Α’ έως Δ’), ανάλογα με την προέλευση και τη βαθμίδα του στελέχους. Από τους αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών έως τους ειδικούς φρουρούς επί θητεία.

Μισθολογικά κλιμάκια

Κάθε κατηγορία έχει 20 κλιμάκια (Μ.Κ.)

Η εξέλιξη γίνεται:

  • με 3 χρόνια υπηρεσίας για το πρώτο Μ.Κ.,
  • και 2 χρόνια για κάθε επόμενο.
    Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ή σύμβασης έργου δεν υπολογίζεται, εκτός αν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη.

Βασικός μισθός και συντελεστές

Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με το κλιμάκιο και την κατηγορία και προσαυξάνεται με συντελεστή από 1,00 έως 1,8.

Επίδομα θέσης ευθύνης για τα Σώματα Ασφαλείας
ΒΑΘΜΟΣ  Ποσό σε ευρώ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  600
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  500
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  400
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  350
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  300
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  200
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  150
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  100

Τα επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό, παραμένουν ή αναμορφώνονται τα εξής επιδόματα:

  • Οικογενειακή παροχή για έγγαμους ή γονείς με παιδιά.
  • Επίδομα επικινδυνότητας (205 έως 490 ευρώ, ανάλογα με βαθμό).
  • +70 ευρώ για κάθε παιδί
  • +130 ευρώ για σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη
    Το επίδομα καταβάλλεται μόνο όσο ο ένστολος υπηρετεί σε θέση με αυξημένη επικινδυνότητα.
  • Επίδομα θέσης ευθύνης, από 100 ευρώ (Αστυνόμος Α’) έως 600 ευρώ (Αρχηγός Σώματος).
    Διακόπτεται όταν το στέλεχος πάψει να ασκεί καθήκοντα διοίκησης.
  • Ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη εργασία:
    • 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα πέραν των πέντε ημερών εργασίας την εβδομάδα
    • 3,33 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης
  • Επίδομα παραμεθορίου: 130 ευρώ το μήνα για όσους υπηρετούν σε Έβρο, νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Ήπειρο και άλλες παραμεθόριες περιοχές.

Ειδικές κατηγορίες

  • Δόκιμοι υπαστυνόμοι: 54%-58% του βασικού μισθού της Κατηγορίας Α’.
  • Δόκιμοι αστυφύλακες: 33%-35% του βασικού μισθού της Κατηγορίας Β’.
  • Μαθητές από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό του βαθμού τους.
Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας

Βαθμός

Ποσό σε ευρώ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  490
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  470
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  460
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  440
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  435
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  425
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  415
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  325
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  260
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  230
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  220
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  200
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  190
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  180
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ  155
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 145
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ205

Διαβάστε επίσης

Βελτιωτικές κινήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού –  Ενίσχυση ελέγχων και ψηφιακή αναβάθμιση

Ενοίκια σε ράλι, μέτρα σε… αναμονή: Η στεγαστική κρίση παραμένει άλυτη

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melissa new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Με ανέμους 300 χλμ ο φονικός τυφώνας Melissa στην Καραϊβική (Photos/Video)

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν η Ελλάδα «φλέρταρε» με τα Eurofighter…

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Η εκεχειρία δεν καταρρέει» λέει ο Τραμπ παρά τα 22 νεκρά παιδιά μέσα στη νύχτα – Τουλάχιστον 50 τα θύματα (video)

TZITZIKOSTAS SAMARAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Τζιτζικώστας υπέρ της επιστροφής Σαμαρά παρά το… χουνέρι του 2014

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:13
melissa new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Με ανέμους 300 χλμ ο φονικός τυφώνας Melissa στην Καραϊβική (Photos/Video)

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν η Ελλάδα «φλέρταρε» με τα Eurofighter…

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Η εκεχειρία δεν καταρρέει» λέει ο Τραμπ παρά τα 22 νεκρά παιδιά μέσα στη νύχτα – Τουλάχιστον 50 τα θύματα (video)

1 / 3