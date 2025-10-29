Αυξήσεις έως 236 ευρώ το μήνα – Τι προβλέπει το νέο σύστημα με τα κλιμάκια και τα επιδόματα

Περίπου 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρνει ουσιαστικές εισοδηματικές ανάσες για τους ένστολους.

Η μέση αύξηση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ανέρχεται σε 111 ευρώ το μήνα, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία:

Κατηγορία Α’ (Αξιωματικοί από παραγωγικές σχολές): +236 ευρώ

Κατηγορία Β’ (Υπαξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αστυφύλακες): +128 ευρώ

Κατηγορία Γ’ (Ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες): +92 ευρώ

Κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί και πυροσβέστες επί θητεία): +63 ευρώ

Αντίστοιχες αυξήσεις ισχύουν και για Πυροσβέστες και Λιμενικούς.

Βασικός μισθός στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας Κλιμάκιο Έτη Υπηρεσίας Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ 1 1 έως 3 1.320 1.145 1.100 1.100 2 3 – 5 1.410 1.185 1.160 1.160 3 5 – 7 1.500 1.238 1.201 1.195 4 7 – 9 1.560 1.294 1.243 1.231 5 9 – 11 1.622 1.352 1.287 1.268 6 11 – 13 1.687 1.413 1.332 1.306 7 13 – 15 1.754 1.477 1.380 1.345 8 15 – 17 1.824 1.543 1.449 1.385 9 17 – 19 1.897 1.612 1.521 1.427 10 19 – 21 1.992 1.697 1.600 1.469 11 21 – 23 2.092 1.765 1.656 1.514 12 23 – 25 2.207 1.836 1.714 1.559 13 25 – 27 2.328 1.909 1.774 1.606 14 27 – 29 2.456 1.985 1.836 1.654 15 29 – 31 2.600 2.064 1.900 1.703 16 31 – 33 2.740 2.147 1.967 1.755 17 33 – 35 2.822 2.211 2.036 1.807 18 35 – 37 2.878 2.255 2.107 1.861 19 37 – 39 2.936 2.300 2.149 1.917 20 39 και άνω 3.000 2.346 2.192 1.975

Πώς διαμορφώνεται το νέο μισθολόγιο

Οι διατάξεις αναμορφώνουν πλήρως το σύστημα αμοιβών – από τις μισθολογικές κατηγορίες έως τα επιδόματα.

Μισθολογικές κατηγορίες

Καθιερώνονται τέσσερις κατηγορίες (Α’ έως Δ’), ανάλογα με την προέλευση και τη βαθμίδα του στελέχους. Από τους αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών έως τους ειδικούς φρουρούς επί θητεία.

Μισθολογικά κλιμάκια

Κάθε κατηγορία έχει 20 κλιμάκια (Μ.Κ.)

Η εξέλιξη γίνεται:

με 3 χρόνια υπηρεσίας για το πρώτο Μ.Κ.,

και 2 χρόνια για κάθε επόμενο.

Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ή σύμβασης έργου δεν υπολογίζεται, εκτός αν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη.

Βασικός μισθός και συντελεστές

Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με το κλιμάκιο και την κατηγορία και προσαυξάνεται με συντελεστή από 1,00 έως 1,8.

Επίδομα θέσης ευθύνης για τα Σώματα Ασφαλείας ΒΑΘΜΟΣ Ποσό σε ευρώ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 600 ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 500 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 400 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 350 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 300 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 150 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 100

Τα επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό, παραμένουν ή αναμορφώνονται τα εξής επιδόματα:

Οικογενειακή παροχή για έγγαμους ή γονείς με παιδιά.

Επίδομα επικινδυνότητας (205 έως 490 ευρώ, ανάλογα με βαθμό).

+70 ευρώ για κάθε παιδί

+130 ευρώ για σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη

Το επίδομα καταβάλλεται μόνο όσο ο ένστολος υπηρετεί σε θέση με αυξημένη επικινδυνότητα. Επίδομα θέσης ευθύνης, από 100 ευρώ (Αστυνόμος Α’) έως 600 ευρώ (Αρχηγός Σώματος).

Διακόπτεται όταν το στέλεχος πάψει να ασκεί καθήκοντα διοίκησης.

Διακόπτεται όταν το στέλεχος πάψει να ασκεί καθήκοντα διοίκησης. Ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη εργασία: 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα πέραν των πέντε ημερών εργασίας την εβδομάδα 3,33 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης

Επίδομα παραμεθορίου: 130 ευρώ το μήνα για όσους υπηρετούν σε Έβρο, νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Ήπειρο και άλλες παραμεθόριες περιοχές.

Ειδικές κατηγορίες

Δόκιμοι υπαστυνόμοι: 54%-58% του βασικού μισθού της Κατηγορίας Α’.

Δόκιμοι αστυφύλακες: 33%-35% του βασικού μισθού της Κατηγορίας Β’.

Μαθητές από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό του βαθμού τους.

Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας



Βαθμός



Ποσό σε ευρώ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 490

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 470

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 460

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 440

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 435

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 425

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 415

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 325

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 260

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 230

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 220

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 200

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 190

ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 180

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ 155

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

145

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 205



