Αυξήσεις έως 236 ευρώ το μήνα – Τι προβλέπει το νέο σύστημα με τα κλιμάκια και τα επιδόματα

Περίπου 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρνει ουσιαστικές εισοδηματικές ανάσες για τους ένστολους.
Η μέση αύξηση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ανέρχεται σε 111 ευρώ το μήνα, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία:
Αντίστοιχες αυξήσεις ισχύουν και για Πυροσβέστες και Λιμενικούς.
|Βασικός μισθός στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας
|Κλιμάκιο
|Έτη Υπηρεσίας
|Κατηγορία Α
|Κατηγορία Β
|Κατηγορία Γ
|Κατηγορία Δ
|1
|1 έως 3
|1.320
|1.145
|1.100
|1.100
|2
|3 – 5
|1.410
|1.185
|1.160
|1.160
|3
|5 – 7
|1.500
|1.238
|1.201
|1.195
|4
|7 – 9
|1.560
|1.294
|1.243
|1.231
|5
|9 – 11
|1.622
|1.352
|1.287
|1.268
|6
|11 – 13
|1.687
|1.413
|1.332
|1.306
|7
|13 – 15
|1.754
|1.477
|1.380
|1.345
|8
|15 – 17
|1.824
|1.543
|1.449
|1.385
|9
|17 – 19
|1.897
|1.612
|1.521
|1.427
|10
|19 – 21
|1.992
|1.697
|1.600
|1.469
|11
|21 – 23
|2.092
|1.765
|1.656
|1.514
|12
|23 – 25
|2.207
|1.836
|1.714
|1.559
|13
|25 – 27
|2.328
|1.909
|1.774
|1.606
|14
|27 – 29
|2.456
|1.985
|1.836
|1.654
|15
|29 – 31
|2.600
|2.064
|1.900
|1.703
|16
|31 – 33
|2.740
|2.147
|1.967
|1.755
|17
|33 – 35
|2.822
|2.211
|2.036
|1.807
|18
|35 – 37
|2.878
|2.255
|2.107
|1.861
|19
|37 – 39
|2.936
|2.300
|2.149
|1.917
|20
|39 και άνω
|3.000
|2.346
|2.192
|1.975
Οι διατάξεις αναμορφώνουν πλήρως το σύστημα αμοιβών – από τις μισθολογικές κατηγορίες έως τα επιδόματα.
Μισθολογικές κατηγορίες
Καθιερώνονται τέσσερις κατηγορίες (Α’ έως Δ’), ανάλογα με την προέλευση και τη βαθμίδα του στελέχους. Από τους αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών έως τους ειδικούς φρουρούς επί θητεία.
Κάθε κατηγορία έχει 20 κλιμάκια (Μ.Κ.)
Η εξέλιξη γίνεται:
Βασικός μισθός και συντελεστές
Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με το κλιμάκιο και την κατηγορία και προσαυξάνεται με συντελεστή από 1,00 έως 1,8.
|Επίδομα θέσης ευθύνης για τα Σώματα Ασφαλείας
|ΒΑΘΜΟΣ
|Ποσό σε ευρώ
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|600
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|500
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|400
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|350
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|300
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|200
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|150
|ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|100
Πέρα από τον βασικό μισθό, παραμένουν ή αναμορφώνονται τα εξής επιδόματα:
Ειδικές κατηγορίες
|Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
|Βαθμός
|Ποσό σε ευρώ
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|490
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|470
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|460
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|440
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|435
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|425
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|415
|ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|325
|ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|260
|ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|230
|ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|220
|ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|200
|ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|190
|ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|180
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
|155
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
|ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
|145
|ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
|205
