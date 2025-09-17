Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Σε μείωση των επιτοκίων ανάλογη των εκτιμήσεων των αναλυτών, αλλά όχι των προσδοκιών του Τραμπ, προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας σήμα ότι θα συνεχίσουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος της χρονιάς.

Μόνο το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στίβεν Μιράν, μειοψήφισε, ζητώντας μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Η μείωση, η πρώτη από τον Δεκέμβριο, οδηγεί τα επιτόκια στο 4% με 4,25%.

Με βάση τις προβλέψεις της Fed αναμένεται επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, καθώς και μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το έτος, τα επόμενα δυο χρόνια.

Η τελευταία φορά που η Fed μείωσε τα επιτόκια ήταν τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες δυο μειώσεις, μια τον Σεπτέμβριο κατά 50 μονάδες και μια τον Νοέμβριο κατά 25 μονάδες

Αναφορικά με τις προβλέψεις για την οικονομία, η Fed αναμένει ότι η χρονιά θα κλείσει με τον πληθωρισμό στο 3%, την ανεργία στο 4,5% και ανάπτυξη 1,6%. Προηγουμένως προέβλεπε ανάπτυξη 1,4%.

