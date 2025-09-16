search
16.09.2025 11:39

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

16.09.2025 11:39
kerameos_1609_1920-1080_new

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στην προσεχή δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://platform.rebraingreece.gr.

Αντικείμενο του «Rebrain Greece» και των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι η διασύνδεση ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις.

«Η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας για ανάδειξη, σε συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό, σπουδαίων επαγγελματικών ευκαιριών στη χώρα μας. Κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναζητούν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ο ιατρικός κλάδος, ο κατασκευαστικός κλάδος, ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός κλάδος, ο νομικός κλάδος, ο κλάδος της ναυτιλίας, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισμού κ.α. Οι θέσεις που προσφέρονται αναδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τόπο με πραγματικές δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής ανέλιξης» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Αυτή είναι η 5η κατά σειρά δράση εξωστρέφειας που πραγματοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο εξωτερικό.

Στις προηγούμενες τέσσερεις εκδηλώσεις στο εξωτερικό (Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο, Στουτγάρδη) συμμετείχαν πάνω από 120 αποστολές από επιχειρήσεις και πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι Έλληνες του εξωτερικού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν μέχρι στιγμής: AANG GROUP, Aegean Airlines, AKTOR, ALPHA BANK, AlterEgo Media AE, ANT1 Group, Athens Medical Group, AVAX, Capital Carriers Clean Energy Corp, CENERGY Holdings, COSMOTE, Credia Bank, ΔΕΗ, Deloitte, Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., ELVALHALCOR, Eunice Energy Group, Eurobank, EY, HEDNO, Hellenic Healthcare Group, HELLENIQ ENERGY, LAMDA DEVELOPMENT, MotorOil, National Bank of Greece, Όμιλος ΙΑΣΩ, Papastratos, Piraeus Bank, Theon Group, TITAN.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010 – 2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης.

