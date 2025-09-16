search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

16.09.2025 08:30

Καμία φοροελάφρυνση στους συνταξιούχους των 720 ευρώ

16.09.2025 08:30
syntaxiouxoi_new

Κανένα οικονομικό οφέλους δεν θα δει σχεδόν κανείς χαμηλοσυνταξιούχος στη φορολογία του, ν και πλήττονται από την ακρίβεια, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ!

Συγκεκριμένα όταν το ετήσιο εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, δεν αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές παραμένοντας στο 9%!

Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος με 8.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα (710 ευρώ τον μήνα) δεν ωφελείται καθόλου, παρά το χαμηλό του εισόδημα.

Το ίδιο συμβαίνει και στους συνταξιούχους με 9.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Δεν έχουν καμία μείωση φόρου, αφού παραμένει κάτω από το όριο.

Την ίδια ώρα όμως συνταξιούχος με 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα βλέπει έστω και μια μικρή ελάφρυνση, καθώς μέρος του ποσού φορολογείται με τον μειωμένο συντελεστή 9%

