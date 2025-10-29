search
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 20:41

Η Συρία αναγνωρίζει επίσημα το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος

29.10.2025 20:41
ahmed_al-Sharaa_new

Η Συρία αναγνώρισε επίσημα το Κοσσυφοπέδιο ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια δραματική ανατροπή δεκαετιών αντιπολίτευσης υπό το πρώην καθεστώς Άσαντ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από τριμερή συνάντηση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ Σύριων, Σαουδαράβων και Κοσοβάρων αξιωματούχων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων της Συρίας που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Συριακή Αραβική Δημοκρατία ανακοινώνει την επίσημη αναγνώριση της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου ως κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους», δήλωσε το υπουργείο. «Η Συρία τονίζει την προθυμία της να δημιουργήσει διμερείς σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα και των δύο λαών και θα συμβάλλουν στην ασφάλεια στα Βαλκάνια και στον κόσμο».

Σημαντική ανατροπή πολιτικής

Η αναγνώριση έρχεται ως μια πολιτική ανατροπή για τη Δαμασκό. Υπό την κυριαρχία της οικογένειας Άσαντ, η οποία διήρκεσε από το 1971 έως την πτώση του καθεστώτος τον Δεκέμβριο του 2024, η Συρία αρνήθηκε επανειλημμένα να αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο και διατήρησε ισχυρή υποστήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας.

Η συριακή κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αναθεώρησης της εξωτερικής της πολιτικής. Η δήλωση του υπουργείου τόνισε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με όλα τα έθνη με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, των κοινών συμφερόντων και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις.

Η δήλωση χαρακτήρισε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου ως «μια σαφή και αδιαμφισβήτητη θέση εκ μέρους του αραβικού κόσμου», προσθέτοντας ότι η Δαμασκός στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας με το Κοσσυφοπέδιο σε διάφορους τομείς και στην αύξηση του διπλωματικού συντονισμού σε διεθνείς πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων και των δύο χωρών και λαών.

