«Ρωσικό δάκτυλο» βλέπουν πίσω από το «μπλόκο» στην έκδοση μισθοφόρου στη Ρουμανία- Κατηγορείται για σχεδιασμό πραξικοπήματος

Πρόσωπα από τη Ρωσία που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο επιχειρούν την τελευταία στιγμή να σταματήσουν την έκδοση από το Ντουμπάι ενός Ρουμανογάλλου μισθοφόρου που καταζητείται στη Ρουμανία για σχεδιασμό πραξικοπήματος, αποκαλύπτει ο Guardian.



Ο Οράτιου Πότρα, ένας σκιώδης πρώην Γάλλος Λεγεωνάριος των Ξένων, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 24 Σεπτεμβρίου μαζί με τον γιο και τον ανιψιό του καθώς ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση για τη Μόσχα. Ρουμάνοι ερευνητές είχαν κατηγορήσει τους άνδρες ότι συνωμότησαν με τον σύμμαχο του Πότρα, τον ακροδεξιό πολιτικό Καλίν Γκεορκέσκου, για να «ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη».



Ρουμάνοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη σύλληψη του Πότρα στο Ντουμπάι και δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τις αρχές των ΗΑΕ για να εξασφαλίσουν την έκδοσή του για δίκη στη Ρουμανία, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της χώρας δήλωσε σε συνεντεύξεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Πότρα πιστεύεται ότι ζητά άσυλο στη Ρωσία.



Στην προσπάθεια για την παρεμπόδιση της έκδοσής του ηγείται ο Ιγκόρ Σπίβακ, επικεφαλής της Ρωσικής Εταιρείας Μέσης Ανατολής, μιας ομάδας με στενούς δεσμούς με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και ο Αλεξάντερ Καλίνιν, ένας Ρώσος πληρεξούσιος γεννημένος στη Μολδαβία, ο οποίος κατέφυγε στη Μόσχα και στρατολογεί Μολδαβούς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.



«Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε την έκδοση του Πότρα», δήλωσε ο Σπίβακ σε τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα. «Έχουμε μεγάλη εμπειρία και πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την απελευθέρωσή του», είπε, προσθέτοντας ότι είχε προσλάβει μια «ομάδα από τους πολύ αξιόπιστους δικηγόρους μας» στα ΗΑΕ, οι οποίοι εργάζονταν για την απελευθέρωση του Πότρα και σχεδίαζαν να ταξιδέψουν ο ίδιος στο Ντουμπάι.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πότρα είχε προσπαθήσει να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης στη Ρουμανία μέσω των δικηγόρων του, αλλά ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα.

Ποιος είναι ο Οράτιου Πότρα – Το προφίλ του μισθοφόρου και οι δεσμοί με τη Μόσχα





Η αποκάλυψη ρίχνει νέο φως στις διασυνδέσεις του Πότρα με τη Μόσχα.



Ξυρισμένος και καλοσχηματισμένος, ο Πότρα υπηρέτησε στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων πριν εργαστεί ως σωματοφύλακας ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του εμίρη του Κατάρ. Αργότερα ίδρυσε μια σειρά από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, αναπτύσσοντας άνδρες σε συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η καριέρα και η εμφάνισή του έχουν συγκριθεί με εκείνη του αείμνηστου Ρώσου πολέμαρχου Γεβγκένι Πριγκόζιν.



Περίπου 300 μαχητές του Πότρα συνελήφθησαν στη ΛΔΚ τον Ιανουάριο από την παραστρατιωτική ομάδα M23 ενώ πολεμούσαν στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων, πριν απελευθερωθούν και επαναπατριστούν πίσω στην πατρίδα τους.



Πιο πρόσφατα, ο Πότρα έγινε πρωτοσέλιδο στη Ρουμανία ως στενός συνεργάτης του υπερεθνικιστή φιλορώσου πολιτικού Γκεοργκέσκου.



Ο Γκεοργκέσκου, ένας 63χρονος πρώην περιβαλλοντικός μηχανικός, σημείωσε μια νίκη- έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας τον περασμένο Νοέμβριο. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε από το συνταγματικό δικαστήριο λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, μετά από ισχυρισμούς για ρωσική παρέμβαση.



Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Πότρα και περίπου δύο δωδεκάδες συνεργάτες του συνελήφθησαν για λίγο στη Ρουμανία, αφού οι αρχές τους αναχαίτισαν καθ’ οδόν προς το Βουκουρέστι, φέρονται να σχεδίαζαν να οργανώσουν βίαιες διαμαρτυρίες μετά την ακύρωση του πρώτου γύρου των εκλογών. Οι ερευνητές ανακάλυψαν αργότερα παράνομα όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά στις πολλαπλές κατοικίες του.



Σύμφωνα με τα αρχεία της εισαγγελίας που είδε ο Guardian, οι Ρουμάνοι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν αργότερα ότι ο Georgescu είχε συναντηθεί με τον Potra και μέλη της ομάδας του σε μια φάρμα αλόγων τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την ανατροπή της εκλογικής του νίκης, για να σχεδιάσουν μια βίαιη κατάληψη της εξουσίας.



Ο Georgescu αρχικά αρνήθηκε ότι είχε συναντηθεί με τον Potra, αλλά άλλαξε τη θέση του μετά την εμφάνιση φωτογραφιών των δύο ανδρών μαζί στον ρουμανικό τύπο. Ο Georgescu υποστηρίζει ότι δεν συζητήθηκαν ποτέ σχέδια για εξέγερση.



Ο Potra έχει αρνηθεί προηγουμένως ότι έχει οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με τη Ρωσία, αλλά συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ρωσίας στη Ρουμανία, Valery Kuzmin, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την Εθνική Επέτειο στη ρωσική πρεσβεία, και έχει ταξιδέψει συχνά στη Μόσχα, σύμφωνα με φωτογραφίες, κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικά εισιτήρια που επισυνάπτονται στον φάκελο του εισαγγελέα και έχουν δει ο Guardian.



Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν τον σύντροφο του σωματοφύλακα του Georgescu να ποζάρει με Τσετσένους μαχητές και να εκφράζει την υποστήριξή του στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σωματοφύλακας, ο οποίος πολέμησε ως μισθοφόρος στο Κονγκό υπό τον Potra, ήταν επίσης παρών στη συνάντηση του Δεκεμβρίου με τον Georgescu για το ράντσο αλόγων.



Ο Potra αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για φοροδιαφυγή στη Ρουμανία για εισόδημα που αποκτήθηκε στην Αφρική μέσω μισθοφορικών δραστηριοτήτων και κατηγορίες για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του Georgescu μέσω της παροχής μετρητών και της κάλυψης της μηνιαίας ενοικίασης μιας πολυτελούς λιμουζίνας για τον υποψήφιο πρόεδρο, σύμφωνα με μηνύματα κειμένου και τιμολόγια στον φάκελο του εισαγγελέα.



«Ίσως μπορέσουμε να συναντηθούμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, ξεκινώντας το απόγευμα της Παρασκευής», έγραψε ο Georgescu στον Potra σε μήνυμα κειμένου τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα αρχεία των εισαγγελέων. «Οι εκλογές είναι στις 24 Νοεμβρίου. Παρακαλώ, χρειάζομαι υποστήριξη μέχρι τότε».



Το ρουμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ποια είναι η εμπλοκή της Μόσχας

Η έκταση της άμεσης εμπλοκής της Μόσχας στην υπόθεση παραμένει ασαφής. Μια πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης δήλωσε ότι οι ρωσικές αρχές «έδωσαν το πράσινο φως» στους Σπίβακ και Καλίνιν να παρέμβουν σε μια προσπάθεια απελευθέρωσης του Πότρα.



Ενώ ο Σπίβακ δήλωσε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση Πότρα ήταν «με δική του πρωτοβουλία», η Ρωσική Εταιρεία Μέσης Ανατολής του – επίσημα μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρουσιάζεται ως ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συνεργάστηκε στενά με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.



Ο Σπίβακ έχει οργανώσει συχνά εκδηλώσεις μαζί με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και πρόσφατα διοργάνωσε μια έκθεση τέχνης στη Μόσχα με τα έργα της Αΐσα Καντάφι, κόρης του πρώην ηγέτη της Λίβυης, με την υποστήριξη του υπουργείου.



«Το υπουργείο, φυσικά, μας υποστηρίζει. Θα ήταν δύσκολο να το αρνηθεί κανείς αυτό», δήλωσε ο Σπίβακ, προσθέτοντας ότι η οργάνωσή του αποτελούνταν από «πολλούς πρώην υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και πρώην πρέσβεις».



Ο Σπίβακ δήλωσε ότι ενεπλάκη κατόπιν αιτήματος του Καλίνιν, του πρώην επικεφαλής του φιλορωσικού κόμματος των Περιφερειών της Μολδαβίας, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία και έκτοτε στρατολογεί Μολδαβούς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.



Ο Καλίνιν, στον οποίο αφαιρέθηκε η μολδαβική υπηκοότητά του και κατέχει ρωσικό διαβατήριο, υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Μολδαβίας ως συνεργάτη του Κρεμλίνου. Έχει επίσης ορκιστεί να ηγηθεί μιας ομάδας μαχητών σε μια πορεία προς την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, για την ανατροπή της φιλοδυτικής κυβέρνησης της προέδρου, Μάια Σάντου.



Ένας Μολδαβός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στον Guardian ότι ο Καλίνιν ήταν «Ρώσος πληρεξούσιος, πιθανώς συνδεδεμένος με τη μυστική τους υπηρεσία».



Ο Καλίνιν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αλλά ο Guardian έχει δει μηνύματα κειμένου στα οποία συζητά τις προσπάθειες για την απελευθέρωση του Πότρα από τη φυλακή.



Ο Σπίβακ δήλωσε ότι επρόκειτο να πετάξει για το Ντουμπάι την Τετάρτη για να συναντήσει τον Πότρα, αλλά παραδέχτηκε ότι η προσπάθειά τους να σταματήσουν την έκδοση φαίνεται να αποτυγχάνει, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι ο μισθοφόρος θα μπορούσε να σταλεί πίσω στη Ρουμανία μόλις την Πέμπτη.



«Η κατάσταση είναι δύσκολη», είπε.

