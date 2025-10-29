Νέες διαδηλώσεις στη Σερβία: Απαιτούν λογοδοσία ένα χρόνο μετά τη θανατηφόρα κατάρρευση οροφής με 16 νεκρούς

Η Ντιάνα Χρκα, 48 ετών, της οποίας ο γιος ήταν ανάμεσα στους 16 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού στη Σερβία, είναι θυμωμένη με τις αρχές που δεν απέδωσαν καμία ευθύνη σε κανέναν ένα χρόνο αργότερα.

«Η στέγη δεν κατέρρευσε από μόνη της», είπε, από τον τάφο του γιου της στην πρωτεύουσα Βελιγράδι. «Κατέρρευσε λόγω διαφθοράς και ανθρώπινης αμέλειας. Θέλω να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου».

Η τραγωδία πυροδότησε ένα σε μεγάλο βαθμό ειρηνικό, πανεθνικό κίνημα διαμαρτυρίας με επικεφαλής φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίου, το οποίο έχει κλονίσει την 13χρονη κυριαρχία του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην εξουσία. Οι διαδηλωτές απαιτούν πρόωρες εκλογές, ελπίζοντας να ανατρέψουν τον Βούτσιτς και το λαϊκιστικό του Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα.

Η Χρκα λέει ότι θα συμμετάσχει σε μια συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την επέτειο της κατάρρευσης της στέγης το Σάββατο στη βόρεια σερβική πόλη Νόβι Σαντ, όπου συνέβη η καταστροφή.

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω τον πόνο μου. Αλλά είμαι πικραμένη και δυσαρεστημένη επειδή οι αρχές μας δεν κάνουν τη δουλειά τους».

Διαφθορά σε υψηλό επίπεδο

Μια ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών, δικαστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων παρουσίασε τα αποτελέσματα της άτυπης έρευνάς της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Το συμπέρασμά μας είναι ότι υπάρχει υψηλός βαθμός διαφθοράς που φτάνει μέχρι την κορυφή του κράτους», δήλωσε η συνταξιούχος δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ράντμιλα Ντίτσιτς Ντραγκίτσεβιτς.

«Η διαφθορά οδήγησε σε χαμηλότερα πρότυπα κατασκευής και στην πρόσληψη μη εξειδικευμένων υπεργολάβων».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Πρόσφατα, ο Βούτσιτς και η πρόεδρος του κοινοβουλίου Άνα Μπρνάμπιτς, πρώην πρωθυπουργός, δήλωσαν ότι η κατάρρευση της στέγης θα μπορούσε να ήταν τρομοκρατική ενέργεια, μια στάση που εξόργισε τους επικριτές της κυβέρνησης.

«Δεν νομίζω ότι η στέγη έπεσε από μόνη της, ούτε ήταν ατύχημα, τραγωδία ή προϊόν κάποιας αμέλειας», είχε δηλώσει στο Pink TV τον Αύγουστο. «Νομίζω ότι ήταν μια σχεδιασμένη εκτροπή (που σηματοδοτεί) την έναρξη μιας άλλης έγχρωμης επανάστασης», είπε, αναφερόμενη σε προηγούμενα κινήματα διαμαρτυρίας σε πρώην κομμουνιστικά μετασοβιετικά και ανατολικοευρωπαϊκά κράτη που αντιστέκονταν στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Τον Σεπτέμβριο, ένας εισαγγελέας του Νόβι Σαντ απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην υπουργό κατασκευών, υποδομών και μεταφορών Γκόραν Βέσιτς και σε 12 άλλους – συμπεριλαμβανομένου ενός από τους βοηθούς του και του επικεφαλής της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας με την κατηγορία της διακινδύνευσης της δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων «ανώμαλων και ακατάλληλων κατασκευαστικών εργασιών».

Ωστόσο, το κατηγορητήριο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο, γεγονός που εμποδίζει την διεξαγωγή δίκης.

Ένας ειδικός εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα διεξάγει επίσης έρευνα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει λεπτομέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ζητούσε διαφανή έρευνα για την θανατηφόρα κατάρρευση. Το ψήφισμα πρότεινε επίσης την αποστολή μιας διερευνητικής αποστολής της ΕΕ στη Σερβία για να αξιολογήσει «την κατάσταση της δημοκρατίας, τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες και την καταστολή κατά των συμμετεχόντων».

«Μπορούμε να φέρουμε αλλαγή»

Αρκετές μεγάλες διαδηλώσεις στο Βελιγράδι, το Νόβι Σαντ και το Βάλιεβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διαλύθηκαν από την αστυνομία χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την αστυνομία για χρήση υπερβολικής βίας. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι τουλάχιστον 89 δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια ενός έτους διαμαρτυριών.

Οι υποστηρικτές του Βούτσιτς έχουν στήσει σκηνές μπροστά από το γραφείο του και το κοινοβούλιο – παραδοσιακούς χώρους διαμαρτυρίας στη Σερβία – για να αποτρέψουν περαιτέρω αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις εκεί, αλλά με αυτόν τον τρόπο έχουν αποκλείσει μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους στο Βελιγράδι.

