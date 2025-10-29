Γαλλία: Η έννοια της συναίνεσης ενσωματώθηκε στον ορισμό του βιασμού στον ποινικό κώδικα – Ο ρόλος της υπόθεσης Πελικό

Η Γερουσία στη Γαλλία ενέκρινε απόψε την αλλαγή του ποινικού κώδικα, ώστε να συμπεριλάβει και την έννοια της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού, εναρμονίζοντας έτσι τη γαλλική νομοθεσία με εκείνη πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μέχρι σήμερα ο ποινικός κώδικας όριζε τον βιασμό ως πράξη διείσδυσης ή στοματικού σεξ που διαπράττεται από κάποιον χρησιμοποιώντας «βία, καταναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό». Δεν έκανε σαφή αναφορά στην ανάγκη συναίνεσης και οι εισαγγελείς υποχρεώνονταν να αποδείξουν την πρόθεση βιασμού για να επιτύχουν καταδικαστική απόφαση.

Καθοριστική η υπόθεση Πελικό για την αλλαγή της νομοθεσίας

Καθοριστικό ρόλο για την αλλαγή της νομοθεσίας διαδραμάτισε η δίκη των βιαστών της Ζιζέλ Πελικό. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο πρώην σύζυγός της παραδέχτηκε στο δικαστήριο του Μαζάν, στη νότια Γαλλία, ότι νάρκωνε τη γυναίκα του και στρατολόγησε δεκάδες άνδρες, μέσω του διαδικτύου, για να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη.

Τουλάχιστον 35 από τους συγκατηγορούμενους του Ντομινίκ Πελικό αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν σε ένα «ερωτικό παιχνίδι» και ότι η Ζιζέλ Πελικό προσποιούταν την κοιμισμένη. Όλοι τους κρίθηκαν ένοχοι, αλλά οι προσπάθειές τους να αποφύγουν την καταδίκη έριξαν «φως» στην «γκρίζα ζώνη» του νόμου.

Ο νέος νόμος, που θα πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να τεθεί σε εφαρμογή, αναφέρει ότι η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται «ελεύθερα» και να είναι εφικτό να ανακληθεί. «Αξιολογείται βάσει των συνθηκών» και «δε συνάγεται από τη σιωπή ή την απουσία αντίστασης από την πλευρά του θύματος».

Με τον νέο ορισμό οι εισαγγελείς θα μπορούν ευκολότερα να πετυχαίνουν την καταδίκη των υπόπτων, εξήγησε η Κατρίν Λε Μαγκερές, νομικός που προώθησε τον νέο νόμο. «Προηγουμένως, εάν μπορούσαμε να αποδείξουμε σε κάποια υπόθεση ότι δεν υπήρχε συναίνεση, αλλά ο δράστης δεν χρησιμοποίησε βία, καταναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό, το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να κριθεί ένοχο», σχολίασε.

Παρόμοιοι νόμοι ισχύουν ήδη στη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

