Σουδάν: Ορατή από το διάστημα, η αιματοβαμμένη άμμος του Σουδάν μετά από σφαγή 2.000 ανθρώπων από παραστρατιωτικούς

Σοκ προκαλούν δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση του Ελ Φασέρ στο Σουδάν, με την άμμο να έχει βαφτεί κόκκινη από το αίμα περισσότερων από 2.000 σφαγιασμένων αμάχων.

Οι εικόνες καταγράφουν την αιματοχυσία που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, μετά την κατάληψή της από Σουδανούς παραστρατιωτικούς αντάρτες, τις Ταχείες Δυνάμεις Υποστήριξης (RSF), έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Sudan: Maxar satellite images confirm mass killings at RSF-controlled sites in El Fasher including the former Children’s and Saudi Hospitals and along the RSF-built sand berm encircling the city.



Source: @HRL_YaleSPH pic.twitter.com/S79UR2YG5z — Clash Report (@clashreport) October 29, 2025

Οι σοκαριστικές εικόνες, που αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale και δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα The Telegraph, δείχνουν λίμνες αίματος και σωρούς πτωμάτων, ορατά από το διάστημα.

Οι πολιτοφυλακές που υπερασπίζονταν την πόλη μαζί με τον στρατό ανέφεραν ότι η αντάρτικη ομάδα RSF «διέπραξε φρικτά εγκλήματα εναντίον αθώων πολιτών» και είπαν ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση της πόλης το σαββατοκύριακο αποτελούν αποδείξεις των μαζικών δολοφονιών.

Ο εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν, που διαρκεί δυόμισι χρόνια, έχει αναζωπυρώσει την εθνοτική αιματοχυσία στην περιοχή, με τους μαχητές των RSF να κατηγορούνται για σφαγές αφρικανικών ομάδων προκειμένου να καταλάβουν τη γη τους.

Οι RSF προέρχονται κυρίως από αραβικές πολιτοφυλακές και σχηματίστηκαν από τους διαβόητους Τζαντζαουίντ, υπεύθυνους για γενοκτονία και μαζικές θηριωδίες στο Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια.

Η κατάληψη άλλων θυλάκων από τις RSF, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Τζενεϊνά το 2023, οδήγησε σε εθνοτικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Πρόσφυγες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν επί 18 μήνες ότι παρόμοιες θηριωδίες ήταν πιθανές αν έπεφτε το Ελ Φασέρ.

Μαζική έξοδος από το Ελ Φασέρ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει από το Ελ Φασέρ μετά την πτώση του, πολλοί κατευθυνόμενοι δυτικά, προς το Ταουίλα.

Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι έλαβε «πολλαπλές, ανησυχητικές αναφορές ότι οι RSF διαπράττουν θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών εκτελέσεων».

Ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν διανύει το τρίτο του έτος και ο ΟΗΕ μαζί με ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Η βία έχει αναγκάσει 14 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών έως και στους 150.000.

Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και πολλές περιοχές της χώρας είναι αντιμέτωπες με λιμό.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Βραζιλία: Πτώματα παραταγμένα σε πλατεία μετά από φονική αστυνομική επιδρομή στο Ρίο

Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Νικολάς Μαδούρο ώστε να προδώσει τον ηγέτη της Βενεζουέλας