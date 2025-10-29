Ισραήλ: Απαγορεύτηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε στον Ερυθρό Σταυρό την πρόσβαση σε Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Κατς «υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει στους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτονται κρατούμενους με βάση το νόμο για την κράτηση παράνομων μαχητών».

Τέτοιου είδους επισκέψεις «θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ισραήλ: Επ’ αόριστον κράτηση των «παράνομων μαχητών»

Η έννοια του «παράνομου μαχητή» εισήχθη στην ισραηλινή νομοθεσία το 2002. Ο νόμος επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση αυτών των ανθρώπων, χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία, σε στρατιωτικές φυλακές. Η απαγόρευση που ανακοίνωσε ο Κατς διατηρεί το status quo που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθέτησε» την ανακάλυψη μιας σορού μπροστά σε εκπροσώπους της ΔΕΕΣ, η οποία μεσολαβεί για την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων.

Η ΔΕΕΣ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός».

Πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανέφεραν ότι, και πριν εκδοθεί το διάταγμα, οι δικηγόροι αντιμετώπιζαν δυσκολίες και καθυστερήσεις όταν επρόκειτο να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατούμενους. Όπως λένε, η σωφρονιστική υπηρεσία ισχυρίζεται ότι οι επισκέψεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σταλθούν μηνύματα σε ισλαμιστικές παλαιστινιακές οργανώσεις και αντίστροφα.

Το διάταγμα του Κατς εκδόθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μια δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για το θέμα αυτό.

Τον Φεβρουάριο του 2024 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να επιτραπεί στους εκπροσώπους της ΔΕΕΣ να επισκέπτονται Παλαιστίνιους που κρατούνται από τον ισραηλινό στρατό ή τη σωφρονιστική υπηρεσία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους, ο Ρον Ρόζενμπεργκ, είπε ότι αποφασίστηκε να επιτραπεί να δίνονται πληροφορίες στον Ερυθρό Σταυρό, μόνο όμως για τα ονόματα και την τοποθεσία κράτησης αυτών των Παλαιστινίων, υπό τον όρο ότι δε σχετίζονται με τη Γάζα και τη Χαμάς. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή «τις επόμενες ημέρες», είπε.

«Οι τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια μάς εμποδίζουν να εγκρίνουμε την πρόσβαση, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι το μοναδικό μέσο για να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο οι κρατούμενοι».

Σύμφωνα με την ACRI (Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ), στις αρχές Οκτωβρίου σε ισραηλινές φυλακές βρίσκονταν 2.673 κρατούμενοι, χαρακτηρισμένοι ως «παράνομοι μαχητές». Πολλές εκατοντάδες από αυτούς απελευθερώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης:

Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης

Γαλλία: Η έννοια της συναίνεσης ενσωματώθηκε στον ορισμό του βιασμού στον ποινικό κώδικα – Ο ρόλος της υπόθεσης Πελικό

«Ρωσικό δάκτυλο» βλέπουν πίσω από το «μπλόκο» στην έκδοση μισθοφόρου στη Ρουμανία- Κατηγορείται για σχεδιασμό πραξικοπήματος