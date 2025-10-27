 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας τη σορό ενός ομήρου, που επιστράφηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

“Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας”, δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση.

Η σορός μεταφέρεται τώρα με συνοδεία της αστυνομίας στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση, μια διαδικασία που οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.

Η Χαμάς δεν έδωσε την ταυτότητα του ομήρου που παρέδωσε.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό θα σημαίνει ότι τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

