Στην… αγκαλιά του Τραμπ ξανά ο Μασκ μετά το καλοκαιρινό μπρα ντε φερ

Ανακωχή ή ελιγμός η αποκατάσταση των σχέσεων Τραμπ- Μασκ μετά από ένα ταραχώδες καλοκαίρι;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Έλον Μασκ, λέγοντας ότι οι δύο έχουν μιλήσει «κατά διαστήματα» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του POLITICO στο Air Force One καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια κακή περίοδο. Πέρασε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι θα μου αρέσει πάντα».



Elon Musk is back in Donald Trump’s good graces after a summer of public feuding between the two.https://t.co/h2PoXBDMWJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 27, 2025



Τα σχόλια είναι το τελευταίο σημάδι μιας αξιοσημείωτης… απόψυξης των σχέσεων μεταξύ δύο ανδρών μετά από ένα καλοκαίρι δημόσιας διαμάχης.

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X δήλωσε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει υποψηφίους που θα θέσουν υποψηφιότητα εναντίον των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και να σχηματίσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «Κόμμα της Αμερικής».



Ο Τραμπ εκείνη την εποχή προειδοποίησε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ακολουθούσε τα χνάρια του και μάλιστα πρότεινε να στραφεί το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, το οποίο επέβλεπε ο Μασκ στις πρώτες μέρες του, εναντίον του δισεκατομμυριούχου.



Η ανανεωμένη φιλία μεταξύ Τραμπ και Μασκ θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενόψει των εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μια από τις πιο ισχυρές φωνές στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δυνατότητα να κινήσει τις κούρσες με μεγάλες δωρεές.

