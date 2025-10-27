Ο τυφώνας Μελίσσα πλησιάζει την Τζαμάικα – Προειδοποιήσεις για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές

Ο τυφώνας Μελίσσα ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 τη Δευτέρα, 27/10, καθώς πλησιάζει την Τζαμάικα, όπου οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές.

Μάλιστα, αναμένεται να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει το νησί από τότε που άρχισε η καταγραφή δεδομένων, το 1851.

Η Μελίσσα, που ευθύνεται για έξι θανάτους στη βόρεια Καραϊβική, αναμένεται να πλήξει την Τζαμάικα από το βράδυ της Δευτέρας προς την Τρίτη, προτού φτάσει αργότερα μέσα στην ημέρα στην Κούβα, και στη συνέχεια να κινηθεί προς τις Μπαχάμες. Δεν αναμένεται να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα τυφώνων Σαφίρ–Σίμπσον, με συνεχείς ανέμους άνω των 157 μιλίων την ώρα (250 χλμ/ώρα). Η Μελίσσα θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας στην καταγεγραμμένη ιστορία που θα πλήξει απευθείας το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κατά μήκος των ακτών της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, όπου, όπως είπε ο Πόρτερ, βρίσκονται κρίσιμες υποδομές, όπως το κύριο διεθνές αεροδρόμιο και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τζαμάικα.

«Αυτό μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε πραγματική ανθρωπιστική κρίση, και πιθανότατα θα χρειαστεί μεγάλη διεθνής βοήθεια», πρόσθεσε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Εντολές εκκένωσης σε επτά κοινότητες στη Τζαμάικα

Το πρωί της Δευτέρας, η Μελίσσα βρισκόταν περίπου 145 μίλια (230 χλμ) νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και περίπου 330 μίλια (530 χλμ) νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

Ο τυφώνας είχε μέγιστους συνεχείς ανέμους 165 μιλίων την ώρα (270 χλμ/ώρα) και κινείτο δυτικά με ταχύτητα 3 μιλίων την ώρα (5 χλμ/ώρα), ανέφερε το κέντρο.

Ορισμένες περιοχές στην ανατολική Τζαμάικα θα μπορούσαν να δεχθούν έως και 40 ίντσες (1 μέτρο) βροχής, σύμφωνα με το κέντρο τυφώνων. «Καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις είναι πιθανές», προειδοποιεί το κέντρο.

Την ίδια ώρα, δόθηκαν εντολές εκκένωσης σε επτά κοινότητες στην Τζαμάικα, με λεωφορεία να μεταφέρουν τους κατοίκους σε καταφύγια.

Αρκετές πόλεις κατά μήκος της νότιας ακτής της Τζαμάικα έχουν ήδη αναφέρει διακοπές ρεύματος, καθώς οι άνεμοι εντείνονταν τις τελευταίες ώρες.

Ένας ιστορικός τυφώνας για την Τζαμάικα

Η αργά κινούμενη καταιγίδα έχει σκοτώσει τουλάχιστον τρία άτομα στην Αϊτή και ένα τέταρτο στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

«Θέλω να προτρέψω τους Τζαμαϊκανούς να το πάρουν στα σοβαρά», είπε ο Ντέσμοντ ΜακΚένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Τζαμάικα.

Στην ανατολική Κούβα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση τυφώνα για τις επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγκίν, ενώ για το Λας Τούνας βρίσκεται σε ισχύ προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα. Έως και 20 ίντσες (51 εκατοστά) βροχής προβλέπονται για τμήματα της Κούβας, αλλά και ισχυρές καταιγίδες κατά μήκος των ακτών.

Ο Έβαν Τόμσον, γενικός διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Τζαμάικα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις καθαρισμού και εκτίμησης ζημιών θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω των αναμενόμενων κατολισθήσεων, πλημμυρών και μπλοκαρισμένων δρόμων.

Μελίσσα: Καταστροφικό πέρασμα από Δομινικανή Δημοκρατία και Αϊτή

Η Μελίσσα, στο πέρασμά της, προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου τα σχολεία και τα κυβερνητικά γραφεία έλαβαν εντολή να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα σε τέσσερις από τις εννέα επαρχίες που εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η Μελίσσα προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 750 σπίτια σε όλη τη χώρα και εκτόπισε περισσότερους από 3.760 ανθρώπους. Οι πλημμύρες, επίσης, έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στην γειτονική Αϊτή, η καταιγίδα κατέστρεψε καλλιέργειες σε τρεις περιοχές, σε μια περίοδο όπου τουλάχιστον 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι – περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό της χώρας – είναι αντιμέτωποι με επισιτιστική κρίση.

