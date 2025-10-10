search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 23:12
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 22:48

Στόχος τρομοκρατικής επίθεσης ο Βίλντερς – Ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του

10.10.2025 22:48
geert-wilders

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, αφού πληροφορήθηκε ότι ήταν και ο ίδιος στόχος της ομάδας που σκόπευε να επιτεθεί στον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ.

Ο Βίλντερς εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ενημερώθηκε από την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών, την NCTV, ότι ήταν στόχος και ο ίδιος. Αν και η NCTV δεν βλέπει κάποια άμεση απειλή, είπε ότι έχει «κακό προαίσθημα» και «διακόπτει όλες τις προεκλογικές δραστηριότητάς του προς το παρόν».

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Βίλντερς αρνήθηκε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει σε ένα ντιμπέιτ στο ολλανδικό ραδιόφωνο, εξηγώντας ότι έλαβε αυτήν την απόφαση βασισμένος στις πληροφορίες του βελγικού μέσου ενημέρωσης VTM Nieuws σύμφωνα με τις οποίες ήταν ένας από τους πολιτικούς στους οποίους σκόπευαν να επιτεθούν οι τρεις νέοι που συνελήφθησαν την Πέμπτη στην Αμβέρσα.

Το κόμμα του Βίλντερς, το PVV, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών. Ο Ολλανδός πολιτικός με τις αντιισλαμικές και αντιμεταναστευτικές απόψεις δέχεται συχνά απειλές θανάτου και είναι υπό αστυνομική προστασία συνεχώς από το 2004.

Την Πέμπτη, η βελγική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τρεις άνδρες που σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας από τους στόχους τους ήταν ο Βέλγος πρωθυπουργός. Ο ντε Βέβερ επισήμως δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση. Ωστόσο εμφανίστηκε σήμερα μπροστά στις κάμερες με υψωμένο τον αντίχειρα και στη συνέχεια ανάρτησε ένα χιουμοριστικό μήνυμα στο διαδίκτυο, όπου παίζει με τον γάτο του και τον ρωτά αν ξέρει να κυνηγά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το VTM Nieuws, στόχος των υπόπτων ήταν επίσης η δήμαρχος της Αμβέρσας, η Ελς φαν Ντόεσμπουργκ.

