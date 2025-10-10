Την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η θυγατρική της Bosch, BSH Hausgeräte, η οποία κλείνει δύο εργοστάσια, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη και στο Βρανδεμβούργο, λόγω της κάμψης στην αγορά οικιακών συσκευών. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η μητρική εταιρία ανακοίνωσε την απώλεια 13.000 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα ο όμιλος από την έδρα του στο Μόναχο, θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς και του αυξανόμενου ανταγωνισμού χαμηλού κόστους, εξηγεί η εταιρία, η παραγωγή «υποαξιοποιείται σε μόνιμη βάση».

«Δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς στο άμεσο μέλλον, επομένως η παραγωγική ικανότητα πρέπει να μειωθεί», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων και οι απορροφητήρες θα παράγονται στο μέλλον από άλλα εργοστάσια του ομίλου στην Ευρώπη. Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν περίπου 980 εργαζόμενους στο Μπρέτεν και 440 στο Νάουεν. Το πρώτο εργοστάσιο θα αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι τα μέσα του 2027, ενώ το δεύτερο τον Μάρτιο του 2028.

Εκπρόσωπος της BSH διευκρίνισε πάντως ότι η κατάργηση των θέσεων εργασίας δεν σχετίζεται με την προγραμματισμένη περικοπή των 13.000 θέσεων, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αφορά την μητρική εταιρία, κυρίως τον κλάδο των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η BSH απασχολεί περίπου 16.000 εργαζόμενους εντός Γερμανίας και 57.000 παγκοσμίως, ενώ ο ετήσιος τζίρος της ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

«Καταστροφή παντού»: Οι επιφυλακτικοί κάτοικοι της Γάζας ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής τους

Βόρεια Κορέα: Εντυπωσιακή νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος