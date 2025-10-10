Βόρεια Κορέα: Εντυπωσιακή νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος

Νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ, οργάνωσε το καθεστώς της Βόρειας Κορέας για να γιορτάσει τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Το πρακτορείο απέδωσε τις πληροφορίες του σε μια μη κατονομαζόμενη πηγή. Το ρεπορτάζ του κινεζικού πρακτορείου Xinhua αναφέρει ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, παρέστη στους επετειακούς εορτασμούς χθες και σήμερα και παρακολούθησε «μεγάλες γυμναστικές επιδείξεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις και στρατιωτικές παρελάσεις», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τις παρελάσεις, συνήθως με την ευκαιρία διαφόρων επετείων –το τελευταίο διάστημα τις οργανώνει νυχτερινές ώρες– για να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της. Στη σημερινή παρέλαση, αξιωματούχοι και αναλυτές περιμένουν να δουν αν θα παρουσιαστεί ο πρόσφατος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος ICBM που κατασκεύασε η Πιονγκγιάνγκ, με βεληνεκές ικανό να πλήξει την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Ένας στρατιωτικός της Νότιας Κορέας είπε νωρίτερα ότι είναι πιθανόν να διεξαχθεί στρατιωτική παρέλαση απόψε, επικαλούμενος τις ενδείξεις ότι γίνονταν πρόβες με τη συμμετοχή στρατιωτικών, πυραύλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκτός του Κινέζου πρωθυπουργού, στην Πιονγκγιάνγκ βρίσκονται επίσης ο Βιετναμέζος ηγέτης Το Λαμ, ο Ρώσος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και άλλες ξένες αντιπροσωπείες.

Σε χθεσινή ομιλία του ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έπλεξε το εγκώμιο του κόμματος που, όπως είπε «δεν έκανε ούτε ένα λάθος» στην 80χρονη ιστορία του και τόνισε ότι «δεν υπάρχει εμπόδιο» που να μην μπορεί να το ξεπεράσει ο λαός της χώρας του, ούτε «μεγάλο επίτευγμα που να μην μπορεί να το πετύχει».

