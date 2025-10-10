Axios: Διεθνή σύνοδο για τη Γάζα συγκαλεί ο Τραμπ στην Αίγυπτο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, με δύσκολες συμφωνίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί σχετικά με τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με τις πηγές, η σύνοδος κορυφής διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη απευθυνθεί σε αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες με προσκλήσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παραστεί προς το παρόν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί τοπική ώρα, να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ και να συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα: την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης, αλλά θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές. Θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

