ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους (Photos/Video)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών, προκαλώντας φωτιά και πανικό σε περιοχή της πολιτείας του Τενεσί στις ΗΠΑ.
Η έκρηξη, που περιγράφεται ως «τεράστια», προκάλεσε διαδοχικές δευτερεύουσες εκρήξεις. Πολλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στο περιστατικό και εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά προς το παρόν παραμένουν μακριά από την περιοχή λόγω του κινδύνου νέων εκρήξεων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.
Οι Αρχές της κομητείας, αναφέρουν ότι 19 άτομα αγνοούνται, ενώ πολλοί άλλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.
Σύμφωνα με το Associated Press, η έκρηξη έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν.
Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.
Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.
«Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ανθρώπους που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση των οικογενειών και της κατάστασης», δήλωσε ο σερίφης. «Έχουμε κάποιους που έχουν πεθάνει», ανέφερε.
Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο CBS News ότι ξύπνησαν από τον ήχο μιας δυνατής έκρηξης. Ο Gentry Stover, που ζει κοντά στην Accurate Energetic Systems, όπου συνέβη η έκρηξη, δήλωσε: «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα».
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η εταιρεία πούλησε πολλούς τύπους όπλων στον αμερικανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων δυναμίτη, ναρκών και εκρηκτικής σκόνης για βλήματα μεγάλου διαμετρήματος.
Η Accurate Energetic Systems, LLC, ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τον χώρο για να δοκιμάζει εκρηκτικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, μετρώντας την ταχύτητα των εκρήξεων καθώς και τον αντίκτυπό τους στις γύρω περιοχές υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν με ασφάλεια εκρηκτικά με «καθαρό βάρος εκρηκτικών» έως 35 λίβρες και διεξάγουν καθημερινές δοκιμές.
Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί τοπική ώρα, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
