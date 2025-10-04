Τουρκία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί (Video)

Στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli της Τουρκίας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες συγκόλλησης, σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 εργαζομένων.

Οι πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Δύο εργάτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Kocaeli/Dilovası'nda bulunan TN Maelik Petrkokimya Fabrikası'nda bir silo üzerinde işçiler kaynak yaparken patlama meydana geldi ve 2 işçimiz vefat etti.İşçilerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.https://t.co/rtjnozkDzq pic.twitter.com/hOWesRfJNB — Zeynep Sudan (@zeynep_sudan) October 4, 2025

