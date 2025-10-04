Τουρκία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli της Τουρκίας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες συγκόλλησης, σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 εργαζομένων.
Οι πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Δύο εργάτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Διαβάστε επίσης:
Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: «Ναι» από τον σκληροπυρηνικό συμμάχο της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Ιταλός ΥΠΕΞ: 26 Ιταλοί, μέλη της Global Sumud Flottila επαναπατρίζονται σήμερα
Ουκρανία: 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ζελένσκι: «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.