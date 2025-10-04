search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 14:57

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: «Ναι» από τον σκληροπυρηνικό συμμάχο της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

04.10.2025 14:57
islamic jihad

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ -ο σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που επίσης κρατά ομήρους- ενέκρινε την απάντηση της οργάνωσης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Η αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς, την Παρασκευή, προκάλεσε μια σειρά από αισιόδοξες δηλώσεις από ηγέτες παγκοσμίως, οι οποίοι προέτρεψαν την άμεση παύση της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλέξει το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και απαίτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Μια περαιτέρω ενίσχυση των ελπίδων για ειρήνη ήρθε με μια δηλωτική υποστήριξη από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

Η ανάρτηση του Χουσεΐν αλ Σέιχ

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δηλώνει ότι χαιρετίζει τις «θετικές δηλώσεις της Χαμάς» και την «ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την παύση του πολέμου».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χουσεΐν αλ Σέιχ δήλωσε ότι η PA είναι έτοιμη να εργαστεί για την επίτευξη εκεχειρίας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, την είσοδο βοήθειας στη Γάζα και «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετάβαση σε μια πολιτική πορεία με βάση τη λύση των δύο κρατών».

Νωρίτερα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε επίσης την απάντηση της Χαμάς στον Τραμπ και δήλωσε ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στην «άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός».

Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: Υπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δήλωσε σήμερα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, που προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια «κρίσιμης σημασίας ευκαιρία» να μπει «μια για πάντα» τέλος στο «μακελειό και στον πόνο».

Ο Φόλκερ Τουρκ «ελπίζει ότι η δυναμική που υπάρχει για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και θα ακολουθήσει μια ανοικοδόμηση σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η λύση των δύο κρατών, η ανάγκη για την οποία είναι τόσο αισθητή», δήλωσαν οι υπηρεσίες του μέσω του X.

«Πρόκειται για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία για όλα τα μέρη και τα κράτη με επιρροή να δράσουν με καλή πίστη και να βάλουν τέλος, μια για πάντα, στο μακελειό και στον πόνο στη Γάζα, να κατακλύσουν τη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων και πολυάριθμων παλαιστίνιων κρατουμένων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαιρέτισε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, κυρίως την προοπτική να ανοικοδομηθούν νοσοκομεία, με τον γενικό διευθυντή της υγειονομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών Τέντρο Αντανόμ Γκεμπρεγέσους να δηλώνει σήμερα μέσω του X πως «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

Διαβάστε επίσης:

Ιταλός ΥΠΕΞ: 26 Ιταλοί, μέλη της Global Sumud Flottila επαναπατρίζονται σήμερα

Ουκρανία: 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ζελένσκι: «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» (Video)

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Σφήνωσε το κεφάλι του στο παράθυρο, ενώ η μητέρα του είχε λιποθυμίσει από ναρκωτικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

nikos pappas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 21:40
panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

1 / 3