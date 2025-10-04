Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: «Ναι» από τον σκληροπυρηνικό συμμάχο της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ -ο σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που επίσης κρατά ομήρους- ενέκρινε την απάντηση της οργάνωσης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Η αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς, την Παρασκευή, προκάλεσε μια σειρά από αισιόδοξες δηλώσεις από ηγέτες παγκοσμίως, οι οποίοι προέτρεψαν την άμεση παύση της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλέξει το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και απαίτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Μια περαιτέρω ενίσχυση των ελπίδων για ειρήνη ήρθε με μια δηλωτική υποστήριξη από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

Η ανάρτηση του Χουσεΐν αλ Σέιχ

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δηλώνει ότι χαιρετίζει τις «θετικές δηλώσεις της Χαμάς» και την «ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την παύση του πολέμου».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χουσεΐν αλ Σέιχ δήλωσε ότι η PA είναι έτοιμη να εργαστεί για την επίτευξη εκεχειρίας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, την είσοδο βοήθειας στη Γάζα και «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετάβαση σε μια πολιτική πορεία με βάση τη λύση των δύο κρατών».

We welcome Mr President Trump's announcement of the cessation of the war, and the positive statements of Hamas, and we appreciate the efforts of the Arab and Islamic countries, and we reaffirm our commitment and readiness to work to consolidate a ceasefire, the release of… https://t.co/e86OTAYh2g October 4, 2025

Νωρίτερα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε επίσης την απάντηση της Χαμάς στον Τραμπ και δήλωσε ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στην «άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός».

Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: Υπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δήλωσε σήμερα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, που προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια «κρίσιμης σημασίας ευκαιρία» να μπει «μια για πάντα» τέλος στο «μακελειό και στον πόνο».

Ο Φόλκερ Τουρκ «ελπίζει ότι η δυναμική που υπάρχει για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και θα ακολουθήσει μια ανοικοδόμηση σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η λύση των δύο κρατών, η ανάγκη για την οποία είναι τόσο αισθητή», δήλωσαν οι υπηρεσίες του μέσω του X.

.@volker_turk hopes the momentum towards an end to the war in Gaza will pave the way for a permanent cessation of hostilities, followed by recovery and reconstruction, in line with international human rights and humanitarian laws, and the much needed two-state solution.



This is… — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 4, 2025

«Πρόκειται για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία για όλα τα μέρη και τα κράτη με επιρροή να δράσουν με καλή πίστη και να βάλουν τέλος, μια για πάντα, στο μακελειό και στον πόνο στη Γάζα, να κατακλύσουν τη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων και πολυάριθμων παλαιστίνιων κρατουμένων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαιρέτισε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, κυρίως την προοπτική να ανοικοδομηθούν νοσοκομεία, με τον γενικό διευθυντή της υγειονομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών Τέντρο Αντανόμ Γκεμπρεγέσους να δηλώνει σήμερα μέσω του X πως «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

