Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη -Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

Χαιρετίζει τη θετική απάντηση της Χαμάς ο Ντόναλτ Τραμπ με ανάρτησή του στo Truth Social
«Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον λογαριασμό του.
«Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να το κάνουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.»
Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοινώνοντας ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.
Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.
«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», ανέφερε η Χαμάς.
«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα», όπως αναφέρεται.
Το Κατάρ χαιρετίζει τη συμφωνία της Χαμάς με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και την ετοιμότητά της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο σχέδιο.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, υποστηρίζει επίσης την επακόλουθη ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων».
Ο Ανσάρι λέει ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν ξεκινήσει συνομιλίες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να «ολοκληρώσουν τις συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο για να διασφαλίσουν τον τερματισμό του πολέμου».
Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαιρετίζει επίσης την αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με το Κάιρο, αντανακλά την προθυμία της οργάνωσης να διασώσει επιπλέον Παλαιστίνιους πολίτες, μαζί με την επιθυμία να «τερματίσει μια σκοτεινή περίοδο στην ιστορία της περιοχής».
Η αιγυπτιακή δήλωση ευχαριστεί τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο, καθώς και για την απόρριψη της ισραηλινής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.
Από ισραηλινής πλευράς ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ τόνισε ότι ο Αμερικανός ηγέτης «έχει δίκιο ότι υπάρχει μια ευκαιρία όπως ποτέ άλλοτε για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου».
«Το Ισραήλ πρέπει να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στις διαβουλεύσεις με επικεφαλής τον Πρόεδρο Τραμπ για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών της συμφωνίας. Ενημέρωσα την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο Νετανιάχου έχει πολιτική υποστήριξη για να συνεχίσει την κίνηση», ανέφερε ο Λαπίντ σε ανακοίνωσή του.
Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.
Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.
Όπως σημειώνει το Al Jazzera , υπάρχουν θολά σημεία όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, και υπάρχουν επίσης μεγάλα κενά όσον αφορά τον διεθνή οργανισμό που θα κυβερνά τη Γάζα, τον οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ονομάσει «συμβούλιο ειρήνης».
Η Χαμάς έχει πολλές επιφυλάξεις σχετικά με αυτό, επειδή απομονώνει τη Γάζα από τον πυρήνα της παλαιστινιακής υπόθεσης, και αυτό είναι πιθανώς κάτι που η Χαμάς λαμβάνει υπόψη.
Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το κανάλι Al-Arabi του Κατάρ μετέδωσε ότι στην απάντηση που δόθηκε στις μεσολαβήτριες χώρες, η Χαμάς επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα άρθρα.
Το BBC μετέδωσε ότι «έχουν συμφωνήσει επί της αρχής, αλλά θέλουν να γίνουν κάποιες μικρές προσαρμογές».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία στη Χαμάς έως την Κυριακή, αλλιώς απείλησε με κόλαση.
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η Παλαιστίνη βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο και αποφασιστικό στάδιο», καθώς επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να διοργανώσει γενικές εκλογές ένα χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Ο Αμπάς δήλωσε ότι οι αρχές συντάσσουν ένα προσωρινό σύνταγμα για το κράτος – που θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών – το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για τη μετάβαση από την Παλαιστινιακή Αρχή στο κράτος.
Μαζί με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τις εκλογές, μια δέσμευση που αναλήφθηκε επίσης στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την «αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και την εξασφάλιση πλήρους ένταξης στα Ηνωμένα Έθνη».
«Κανένα κόμμα, πολιτική δύναμη ή άτομο δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα εκτός εάν δεσμευτεί στο πολιτικό πρόγραμμα και στις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο Αμπάς.
Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς μίλησε στο Al Jazeera Arabic σχετικά με την απάντηση στην πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.
Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο που οδήγησε στο τελεσίγραφο Τραμπ προς την παλαιστινιακή οργάνωση.
Το Κατάρ φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία 20 σημείων, αλλιώς απείλησε ότι θα ξεσπάσει κόλαση.
Συγκεκριμένα ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ, παρενέβη και του ζήτησε περισσότερο χρόνο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δώσει στη Χαμάς τρεις έως τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, πράγμα που σήμαινε μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο.
Την Τετάρτη, ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τηλεφώνησε στον Τραμπ και είπε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές και ζήτησε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προσπαθήσει να φέρει τη Χαμάς στο προσκήνιο.
Οι αξιωματούχοι του Κατάρ είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να διαβουλευτεί με όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς η παλαιστινιακή ομάδα δεν είναι η μόνη που κρατά ομήρους, αναφέρει το Channel 12.
Οι Καταριανοί υποστήριξαν επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό απαιτεί χρόνο – κάτι που ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε στο δίκτυο.
Ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία, ωστόσο, όχι για όσο χρονικό διάστημα είχε ζητήσει ο εμίρης του Κατάρ.
Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι η Ιερουσαλήμ πιστεύει ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις.
Ωστόσο, η απάντηση της Χαμάς είναι πιθανό να έρθει νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο από την προθεσμία του Τραμπ.
Ο Ισραηλινός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ σε σχεδόν καθημερινή βάση από τότε.
Αυτό είναι το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Τα 20 σημεία του έχουν ως εξής:
