Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη -Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

Χαιρετίζει τη θετική απάντηση της Χαμάς ο Ντόναλτ Τραμπ με ανάρτησή του στo Truth Social

«Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον λογαριασμό του.

«Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να το κάνουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.»

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοινώνοντας ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», ανέφερε η Χαμάς.

«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα», όπως αναφέρεται.

Αίγυπτος και Κατάρ χαιρετίζουν τη συμφωνία της Χαμάς με το σχέδιο Τραμπ

Το Κατάρ χαιρετίζει τη συμφωνία της Χαμάς με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και την ετοιμότητά της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο σχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, υποστηρίζει επίσης την επακόλουθη ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων».

Ο Ανσάρι λέει ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν ξεκινήσει συνομιλίες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να «ολοκληρώσουν τις συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο για να διασφαλίσουν τον τερματισμό του πολέμου».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαιρετίζει επίσης την αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με το Κάιρο, αντανακλά την προθυμία της οργάνωσης να διασώσει επιπλέον Παλαιστίνιους πολίτες, μαζί με την επιθυμία να «τερματίσει μια σκοτεινή περίοδο στην ιστορία της περιοχής».

Η αιγυπτιακή δήλωση ευχαριστεί τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο, καθώς και για την απόρριψη της ισραηλινής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Γιαΐρ Λαπίντ: Ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου

Από ισραηλινής πλευράς ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ τόνισε ότι ο Αμερικανός ηγέτης «έχει δίκιο ότι υπάρχει μια ευκαιρία όπως ποτέ άλλοτε για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου».

«Το Ισραήλ πρέπει να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στις διαβουλεύσεις με επικεφαλής τον Πρόεδρο Τραμπ για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών της συμφωνίας. Ενημέρωσα την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο Νετανιάχου έχει πολιτική υποστήριξη για να συνεχίσει την κίνηση», ανέφερε ο Λαπίντ σε ανακοίνωσή του.

Οχι στον αφοπλισμό από τη Χαμάς

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Όπως σημειώνει το Al Jazzera , υπάρχουν θολά σημεία όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, και υπάρχουν επίσης μεγάλα κενά όσον αφορά τον διεθνή οργανισμό που θα κυβερνά τη Γάζα, τον οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ονομάσει «συμβούλιο ειρήνης».

Η Χαμάς έχει πολλές επιφυλάξεις σχετικά με αυτό, επειδή απομονώνει τη Γάζα από τον πυρήνα της παλαιστινιακής υπόθεσης, και αυτό είναι πιθανώς κάτι που η Χαμάς λαμβάνει υπόψη.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το κανάλι Al-Arabi του Κατάρ μετέδωσε ότι στην απάντηση που δόθηκε στις μεσολαβήτριες χώρες, η Χαμάς επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα άρθρα.

Το BBC μετέδωσε ότι «έχουν συμφωνήσει επί της αρχής, αλλά θέλουν να γίνουν κάποιες μικρές προσαρμογές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία στη Χαμάς έως την Κυριακή, αλλιώς απείλησε με κόλαση.

Ο Αμπάς δεσμεύεται για εκλογές σε ένα χρόνο

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η Παλαιστίνη βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο και αποφασιστικό στάδιο», καθώς επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να διοργανώσει γενικές εκλογές ένα χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Αμπάς δήλωσε ότι οι αρχές συντάσσουν ένα προσωρινό σύνταγμα για το κράτος – που θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών – το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για τη μετάβαση από την Παλαιστινιακή Αρχή στο κράτος.

Μαζί με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τις εκλογές, μια δέσμευση που αναλήφθηκε επίσης στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την «αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και την εξασφάλιση πλήρους ένταξης στα Ηνωμένα Έθνη».

«Κανένα κόμμα, πολιτική δύναμη ή άτομο δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα εκτός εάν δεσμευτεί στο πολιτικό πρόγραμμα και στις διεθνείς και νομικές υποχρεώσεις της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο Αμπάς.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς: Μη ρεαλιστική η απελευθέρωση των ομήρων σε 72 ώρες

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς μίλησε στο Al Jazeera Arabic σχετικά με την απάντηση στην πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.

Η Χαμάς συμφώνησε με ένα περιφερειακό και διεθνές όραμα που παρουσίασε η Αίγυπτος.

Το σχέδιο του Τραμπ δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα αντιμετώπισε θετικά τα σημεία που αφορούν τη Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ.

Τα σχέδια για μια ειρηνευτική δύναμη για τη Γάζα απαιτούν μεγαλύτερη κατανόηση και διευκρίνιση.

Προτεραιότητα είναι να σταματήσει ο πόλεμος και οι σφαγές του Ισραήλ στη Γάζα.

Η παράδοση των Ισραηλινών αιχμαλώτων εντός 72 ωρών είναι θεωρητική και μη ρεαλιστική υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Η Χαμάς θα ξεκινήσει συνομιλίες για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ομάδα και τα όπλα της.

Η Χαμάς έχει καταλήξει σε εθνική συναίνεση για την παράδοση της διοίκησης της Γάζας σε ανεξάρτητους, με την Παλαιστινιακή Αρχή υπεύθυνη για αυτό.

Το Κατάρ παρενέβη στον Τραμπ για να δώσει προθεσμία στη Χαμάς έως την Κυριακή

Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο που οδήγησε στο τελεσίγραφο Τραμπ προς την παλαιστινιακή οργάνωση.

Το Κατάρ φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία 20 σημείων, αλλιώς απείλησε ότι θα ξεσπάσει κόλαση.

Συγκεκριμένα ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ, παρενέβη και του ζήτησε περισσότερο χρόνο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δώσει στη Χαμάς τρεις έως τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, πράγμα που σήμαινε μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο.



Την Τετάρτη, ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τηλεφώνησε στον Τραμπ και είπε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές και ζήτησε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προσπαθήσει να φέρει τη Χαμάς στο προσκήνιο.



Οι αξιωματούχοι του Κατάρ είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να διαβουλευτεί με όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς η παλαιστινιακή ομάδα δεν είναι η μόνη που κρατά ομήρους, αναφέρει το Channel 12.

Οι Καταριανοί υποστήριξαν επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό απαιτεί χρόνο – κάτι που ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε στο δίκτυο.



Ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία, ωστόσο, όχι για όσο χρονικό διάστημα είχε ζητήσει ο εμίρης του Κατάρ.



Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι η Ιερουσαλήμ πιστεύει ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις.



Ωστόσο, η απάντηση της Χαμάς είναι πιθανό να έρθει νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο από την προθεσμία του Τραμπ.



Ο Ισραηλινός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ σε σχεδόν καθημερινή βάση από τότε.

Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου τη Γάζα

Αυτό είναι το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Τα 20 σημεία του έχουν ως εξής:

Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της. Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί προς όφελος του λαού της Γάζας, ο οποίος έχει υποφέρει περισσότερο από αρκετά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών πυροβολικού, θα ανασταλούν και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή αποχώρηση. Εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή της παρούσας συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε αυτό το πλαίσιο. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα απελευθερώνονται, το Ισραήλ θα απελευθερώνει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την αποδέσμευση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα παρέχεται ασφαλής διέλευση προς τις χώρες υποδοχής. Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Κατ’ ελάχιστον, οι ποσότητες βοήθειας θα είναι σύμφωνες με αυτά που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποδομών (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, αποχέτευση), της αποκατάστασης νοσοκομείων και αρτοποιείων, καθώς και της εισαγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και ανοιχτών δρόμων. Η διανομή και η παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσουν, χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη, μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025. Η Γάζα θα διοικείται υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από ειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με την εποπτεία και την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», του οποίου θα ηγείται και θα προεδρεύει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ενώ άλλα μέλη και αρχηγοί κρατών θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Αυτό το όργανο θα καθορίσει το πλαίσιο και θα χειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρις ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ το 2020 και της πρότασης Σαουδικής Αραβίας-Γαλλίας, και μπορέσει να ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας. Αυτό το όργανο θα επικαλεστεί τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων. Ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την τόνωση της Γάζας θα δημιουργηθεί με τη σύγκληση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν βοηθήσει στη δημιουργία μερικών από τις ακμάζουσες σύγχρονες πόλεις-θαύματα στη Μέση Ανατολή. Πολλές στοχαστικές επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης έχουν καταρτιστεί από καλοπροαίρετες διεθνείς ομάδες και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνθεση των πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση αυτών των επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για τη μελλοντική Γάζα. Θα δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη με προτιμησιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συμμετέχουσες χώρες. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν. Θα υπάρξει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει την οριστική θέση όπλων εκτός χρήσης μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας παροπλισμού και θα υποστηρίζεται από ένα διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαναγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παράσχουν εγγύηση ότι η Χαμάς και οι παρατάξεις θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τον λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παράσχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλευτεί την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, μαζί με τις πρόσφατα εκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Ένας μηχανισμός αποσυμφόρησης θα συμφωνηθεί από τα μέρη. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (ISF) θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση, τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων (ISF), των ISF, των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες της. Πρακτικά, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά τα εδάφη της Γάζας που κατέχουν στις ISF, σύμφωνα με συμφωνία που θα συνάψουν με τη μεταβατική αρχή, μέχρι να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα, εκτός από μια παρουσία στην περίμετρο ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπυρούμενη τρομοκρατική απειλή. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την παρούσα πρόταση, τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακωτής επιχείρησης παροχής βοήθειας, θα προχωρήσουν στις περιοχές απαλλαγμένες από την τρομοκρατία που παραδόθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στις Ισραηλινές Δυνάμεις. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου βασισμένη στις αξίες της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και των αφηγήσεων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ειρήνη. Ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, ενδέχεται επιτέλους να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.

