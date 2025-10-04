Ιταλός ΥΠΕΞ: 26 Ιταλοί, μέλη της Global Sumud Flottila επαναπατρίζονται σήμερα

«Μια πρώτη ομάδα 26 Ιταλών πολιτών που βρίσκονταν στον στόλο (σ.σ. Global Sumud Flottila) πρόκειται να εγκαταλείψει το Ισραήλ με πτήση τσάρτερ. Τους βάλαμε σε πτήση της Turkish Airlines με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην αεροπορική βάση του Ραμόν και θα αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Ελάτ», έκανε γνωστό ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα “X”.

Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter.

Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat.

Gli altri 15 italiani… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 4, 2025

«Οι άλλοι 15 Ιταλοί δεν υπέγραψαν το έγγραφο εθελοντικής αποχώρησης και θα πρέπει να περιμένουν την απέλαση μέσω δικαστικής οδού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός και συμπλήρωσε «Έδωσα εκ νέου οδηγίες στην Ιταλική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ να διασφαλίσει ότι οι συμπατριώτες μας που παρέμειναν θα λάβουν μεταχείριση που σέβεται τα δικαιώματά τους».

