ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:48
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

04.10.2025 14:37

Ιταλός ΥΠΕΞ: 26 Ιταλοί, μέλη της Global Sumud Flottila επαναπατρίζονται σήμερα

04.10.2025 14:37
MADLEEN
Freedom Flotilla Coalition

«Μια πρώτη ομάδα 26 Ιταλών πολιτών που βρίσκονταν στον στόλο (σ.σ. Global Sumud Flottila) πρόκειται να εγκαταλείψει το Ισραήλ με πτήση τσάρτερ. Τους βάλαμε σε πτήση της Turkish Airlines με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην αεροπορική βάση του Ραμόν και θα αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Ελάτ», έκανε γνωστό ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα “X”.

«Οι άλλοι 15 Ιταλοί δεν υπέγραψαν το έγγραφο εθελοντικής αποχώρησης και θα πρέπει να περιμένουν την απέλαση μέσω δικαστικής οδού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός και συμπλήρωσε «Έδωσα εκ νέου οδηγίες στην Ιταλική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ να διασφαλίσει ότι οι συμπατριώτες μας που παρέμειναν θα λάβουν μεταχείριση που σέβεται τα δικαιώματά τους».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ζελένσκι: «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» (Video)

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Σφήνωσε το κεφάλι του στο παράθυρο, ενώ η μητέρα του είχε λιποθυμίσει από ναρκωτικά

Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, με 6 νεκρούς, μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

keratsini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και τα διέλυσε (Video)

alba
LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

Lombardi1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Claudio Lombardi: Πέθανε ο θρυλικός Ιταλός από τον χώρο του αυτοκινήτου

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

bretania kakokairia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Amy σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία – Ένας νεκρός, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, χάος στις μετακινήσεις (Video)

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

