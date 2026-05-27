Ήρθε στην Ελλάδα το εμβληματικό Nissan Micra (photos)

Η έκτη γενιά του θρυλικού Nissan Micra παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας.

Το ηλεκτρικό μοντέλο αποτελεί το νέο κεφάλαιο της εταιρείας που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Διατηρεί τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίσει, καθώς παρέμεινε ευέλικτο, με τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και συναρπαστική ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο ξεχωρίζει άμεσα για τη δυναμική του προσωπικότητα. Το εξωτερικό εμπνευσμένο από SUV, οι ζάντες 18 ιντσών και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια σύγχρονη και τολμηρή εικόνα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη στο δρόμο.

Στο εσωτερικό, το νέο Micra συνδυάζει κομψή αισθητική με προηγμένη τεχνολογία και αναβαθμισμένη ποιότητα. Οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες, ενώ η πλοκή μαλακών και σκληρών υλικών, οι καθαρές γραμμές και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύουν την πολυτελή αίσθηση στην καμπίνα.

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις προσφέρει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό. Πίσω μπορούν να φιλοξενηθούν δύο ενήλικες, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος είναι 326 λίτρα, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα 1.106 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα και ευελιξία για κάθε καθημερινή ανάγκη.

Βασισμένο στην πλατφόρμα AmpR Small-car έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και την άνεση σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο, ενώ η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το χαμηλό συνολικό βάρος, περίπου 1.500 κιλά, συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης οδηγικής απόλαυσης.

Το νέο MICRA θα διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: Η μικρή μπαταρία έχει χωρητικότητα 40kWh με αυτονομία έως 319 χλμ (βάσει WLTP) και η μεγάλη είναι 52kWh με αυτονομία έως 419 χλμ (βάσει WLTP). Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν DC ταχεία φόρτιση έως 100kW, επιτρέποντας φόρτιση από 15% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, προσφέροντας πρακτικότητα και ελευθερία τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα ταξίδια εκτός πόλης.

Το μοντέλο φέρνει την ψηφιακή εμπειρία στο επίκεντρο της καθημερινής οδήγησης, με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google που δίνουν άμεση πρόσβαση σε Google Maps, Google Assistant και Google Play μέσα από το σύστημα infotainment. Η φωνητική υποστήριξη και η πάντα ενημερωμένη πλοήγηση κάνουν κάθε διαδρομή πιο απλή και άμεση.

Παράλληλα, μέσω του NissanConnect, ο οδηγός παραμένει συνδεδεμένος με το όχημα όπου κι αν βρίσκεται, έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχει απομακρυσμένα τη φόρτιση, την αυτονομία και τη θερμοκρασία της καμπίνας, αλλά και να οργανώνει εύκολα τις διαδρομές του με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης.

Το Micra είναι το πρώτο από μια νέα γενιά μοντέλων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, μαζί με το νέο LEAF, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό JUKE και ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο κατηγορίας A, ενισχύοντας την προϊοντική στρατηγική της Nissan με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο εμπόρων σε όλη την Ελλάδα από τις αρχές Ιουνίου. H βασική έκδοση «Engage» 40 kWh ξεκινά από τα 21.900 ευρώ με όφελος 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ και 500 ευρώ επιδότηση λανσαρίσματος, ενώ η ακριβότερη «Evolve» 52 kWh ξεκινάει από τα 27.900 ευρώ.

