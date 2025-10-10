Ευχαριστεί τον Τραμπ η Χαμάς για τη συμφωνία αλλά «κλωτσάει» στον Τόνι Μπλερ: «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος σε κανέναν ρόλο στη Γάζα μετά τον πόλεμο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, επαινώντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μιλώντας στο Sky News, ο Δρ Μπάσεμ Ναΐμ δήλωσε ότι μια εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τον Τραμπ, αλλά είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν θα παραβιαστεί.

Όπως είπε: «Χωρίς την προσωπική παρέμβαση του προέδρου Τραμπ σε αυτή την περίπτωση, δεν νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει στο τέλος του πολέμου.

Επομένως, ναι, ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ και τις προσωπικές του προσπάθειες να παρέμβει και να πιέσει τον Νετανιάχου να τερματίσει αυτή τη σφαγή»

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα ήταν πρόθυμη να αποχωρήσει για να κυβερνήσει μια παλαιστινιακή αρχή τη μεταπολεμική Γάζα, αλλά ότι θα παρέμενε «επί τόπου».

«Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει προσωπικά και να ασκεί τη μέγιστη πίεση στον Νετανιάχου για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Πρώτον, σύμφωνα με τη συμφωνία, και δεύτερον, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ως κατοχική δύναμη, επειδή πιστεύω ότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτήν την προσωπική παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ, αυτό δεν θα συμβεί. Έχουμε ήδη δει τον Νετανιάχου να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης, απειλώντας με πόλεμο ξανά αν αυτό δεν συμβεί, αν εκείνο δεν συμβεί».

Ωστόσο, επέκρινε τα σχέδια του Μπλερ να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον της Γάζας.