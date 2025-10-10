Ένα παιδί μέσα στα συντρίμμια ονειρεύεται να γίνει γιατρός – Τα παιδιά της Γάζας στέλνουν τις ζωγραφιές τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα παιδιά της Γάζας σε μία σειρά από ζωγραφιές αποτύπωσαν πόσο έχει αλλάξει η ζωή τους μετά από δύο χρόνια πολέμου.
Οι ζωγραφιές φτιάχτηκαν σε έναν από τους χώρους για παιδιά που διατηρεί στη Γάζα η ΜΚΟ «Save the Children».
Στους χώρους αυτούς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να διαχειριστούν τις φρικαλεότητες, που βλέπουν καθημερινά, αλλά και να οραματιστούν ένα διαφορετικό μέλλον.
Σε αρκετά σκίτσα καταγράφονται οι ανελέητοι βομβαρδισμοί, που έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια.
Κοινά θέματα είναι οι πύραυλοι που καταστρέφουν σπίτια, πολεμικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από παιδικές χαρές και γειτονιές, οι ζωές όσων έχουν εκτοπιστεί.
Μία ζωγραφιά δείχνει ένα παιδί που μέσα στα συντρίμμια ονειρεύεται να γίνει γιατρός. Άλλα παιδιά ονειρεύονται να ταξιδέψουν, να έχουν επιτυχημένες καριέρες, σπίτια άθικτα, πιάτα γεμάτα με φαγητό.
Πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, καθιστώντας τη Γάζα νεκροταφείο παιδιών.
Στον θύλακα η κρίση ψυχικής υγείας προϋπήρχε λόγω της κλιμακούμενης βίας και του αποκλεισμού.
Διαβάστε επίσης
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα
Οι 20 ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν ζωντανοί και επιστρέφουν στα σπίτια τους – Απελευθερώνονται 250 Παλαιστίνιοι
Νετανιάχου: «Οι IDF θα παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πίεση μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.