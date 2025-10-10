search
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 20:27

Ένα παιδί μέσα στα συντρίμμια ονειρεύεται να γίνει γιατρός – Τα παιδιά της Γάζας στέλνουν τις ζωγραφιές τους

10.10.2025 20:27
gaza

Τα παιδιά της Γάζας σε μία σειρά από ζωγραφιές αποτύπωσαν πόσο έχει αλλάξει η ζωή τους μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Οι ζωγραφιές φτιάχτηκαν σε έναν από τους χώρους για παιδιά που διατηρεί στη Γάζα η ΜΚΟ «Save the Children».

Στους χώρους αυτούς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να διαχειριστούν τις φρικαλεότητες, που βλέπουν καθημερινά, αλλά και να οραματιστούν ένα διαφορετικό μέλλον.

Πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο

Σε αρκετά σκίτσα καταγράφονται οι ανελέητοι βομβαρδισμοί, που έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια.

Κοινά θέματα είναι οι πύραυλοι που καταστρέφουν σπίτια, πολεμικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από παιδικές χαρές και γειτονιές, οι ζωές όσων έχουν εκτοπιστεί.

Μία ζωγραφιά δείχνει ένα παιδί που μέσα στα συντρίμμια ονειρεύεται να γίνει γιατρός. Άλλα παιδιά ονειρεύονται να ταξιδέψουν, να έχουν επιτυχημένες καριέρες, σπίτια άθικτα, πιάτα γεμάτα με φαγητό.

Πάνω από 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, καθιστώντας τη Γάζα νεκροταφείο παιδιών.
Στον θύλακα η κρίση ψυχικής υγείας προϋπήρχε λόγω της κλιμακούμενης βίας και του αποκλεισμού.

