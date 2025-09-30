Η επιστροφή του Τόνι Μπλερ στη Μέση Ανατολή ανοίγει ξανά παλιές πληγές και εγείρει νέες αμφιβολίες

Όταν στον Τόνι Μπλερ ανατέθηκε για πρώτη φορά με η σφυρηλάτηση μιας διαρκούς ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων το 2007, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός δεν ήταν «Σούπερμαν» και «δεν έχει κάπα».

Αφού δεν κατάφερε να επιτύχει μεγάλο μέρος του ρόλου αυτού, ο Μπλερ προετοιμάζεται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο, αφού συμφώνησε να υπηρετήσει σε μια επιτροπή με επικεφαλής τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη διοίκηση της Γάζας.

Η ένταξη του Μπλερ προκάλεσε δυσπιστία μεταξύ των πολιτικών και αναλυτών της Παλαστίνης και μεταξύ πολλών παρευρισκομένων στο ετήσιο συνέδριο του δικού του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία – η φήμη του για πάντα αμαυρώθηκε από την απόφασή του να υποστηρίξει την εισβολή του Τζόρτζ Μπους το 2003 στο Ιράκ.

Αλλά ο δυνητικός διορισμός – εάν το σχέδιο προχωρήσει – χαιρετίστηκε από ορισμένους πρώην διπλωμάτες και συναδέλφους που ισχυρίστηκαν ότι ο Μπλερ θεωρείται αξιόπιστος από τις ΗΠΑ, τους Ισραηλινούς και πολλά από τα κράτη του Κόλπου – και ότι ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να ενώσει όλες τις πλευρές.

Κάποιοι που τον υποστηρίζουν για το ρόλο, επεσήμαναν ότι ως βρετανός πρώην πρωθυπουργός διαδραμάτισε επίσης βασικό ρόλο στην ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά από 30 χρόνια θρησκευτικής βίας εκεί.

Η Χαμάς δεν θέλει κανένα ρόλο για τον Μπλερ

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Taher Al-Nono απέρριψε οποιονδήποτε ρόλο για τον Μπλερ, λέγοντας ότι η ομάδα δεν θα δεχόταν την επιβολή «ξένης κηδεμονίας στον λαό μας».

«Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται τις ίδιες τις δικές τους υποθέσεις», είπε.

Ο Μπλερ συμπεριλήφθηκε στην πρόταση ειρήνης των 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θα δει ένα «συμβούλιο ειρήνης» των διεθνών επιτηρητών να αναλαμβάνει ένα ρόλο, με επικεφαλής τον Τραμπ και μέλος τον Μπλερ σε έναν απροσδιόριστο ρόλο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπλερ είχε ζητήσει να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο και τον περιέγραψε ως «πολύ καλό άνθρωπο».

Το γραφείο του Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω οποιοδήποτε ρόλο, αλλά δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας ότι η πρόταση ήταν ένα «τολμηρό και έξυπνο σχέδιο» που προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο 72χρονος πέρασε 10 χρόνια ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και ώρες μετά την παραίτησή του το 2007, ονομάστηκε ως απεσταλμένος της Μέσης Ανατολής που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οικοδόμηση των παλαιστινιακών θεσμών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Αλλά ο δηλωμένος στόχος του για την εξασφάλιση μιας λύσης δύο κρατών δεν σημείωσε πρόοδο και οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσαν το 2014. Πολλοί Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να τον βλέπουν με καχυυποψία για έναν ρόλο διαμεσολάβησης που είδαν ότι ευνοούσε το Ισραήλ.

Από τότε που παραιτήθηκε το 2015, ξεκίνησε το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ, το οποίο συμβουλεύει τις κυβερνήσεις και έχει τον ιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον ως οικονομικό υποστηρικτή. Ο Μπλερ υπήρξε επίσης σύμβουλος της JPMorgan από το 2008, που κάθεται στο Διεθνές Συμβούλιο της Αμερικανικής Τράπεζας, το οποίο συμβουλεύει για τη γεωπολιτική.

Κριτική στον Μπλερ για το Ιράκ και τους στενούς δεσμούς με το Ισραήλ

Το παρελθόν του Μπλερ θα μπορούσε να εξοργίσει τους Παλαιστίνιους, που τον θεωρούν ως ευνοϊκά τοποθετημένο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και, όπως και πολλοί Άραβες, βλέπουν την εισβολή στο Ιράκ ως έγκλημα πολέμου, δήλωσε στο Reuters ο Hani al-Masri, σχολιαστής για την παλαιστινιακή πολιτική στη Ραμάλα.

«Ο Τόνι Μπλερ είναι ένα από τα πράγματα που είναι γελοία», είπε. «Η φήμη του μεταξύ των Παλαιστινίων είναι μαύρη».

Ένας διπλωμάτης από χώρα της Μέσης Ανατολής που παρακολούθησε το συνέδριο εργασίας γέλασε δυνατά όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Μπλερ, λέγοντας: «Πάρα πολύ τοξικός».

Αλλά ένας βρετανός πρώην πρεσβευτής που εργάστηκε υπό τον Μπλερ στην περιοχή δήλωσε ότι ήταν λάθος να θεωρηθεί ο Μπλερ ως προκατειλημμένος προς το Ισραήλ, καθώς κατανοεί ότι οι λύσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ.

«Κατανοεί ότι με όλα τα ελαττώματά του, το Ισραήλ είναι δημοκρατία. Πρέπει να συνεργαστεί με το Ισραήλ καλώς ή κακώς – και τα τελευταία χρόνια, κακώς – αλλά είναι πρόθυμος να το κάνει».

Ο υποστηρικτής ανέφερε την ικανότητα του Μπλερ να γεφυρώνει διαφορές.

Ο Tom Kelly, εκπρόσωπος του Μπλερ, όταν ο πρωθυπουργός, δήλωσε ότι όποιος ψάχνει για μια παγκοσμίως δημοφιλή φιγούρα στη Μέση Ανατολή θα «ψάχνει για πολύ, πολύ καιρό», αλλά ο Μπλερ έχει την ικανότητα να κατανοεί όλες τις προοπτικές και να παρουσιάζει μια εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Miran Hassan, διευθυντής του Συμβουλίου της Μέσης Ανατολής της Εργασίας, ο οποίος πήγε στη Βρετανία ως πρόσφυγας από το Ιράκ το 1999, δήλωσε στο Reuters ότι παρόλο που δεν θα ήταν δημοφιλής, ο Μπλερ θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή.

«Έχει την ικανότητα να γεφυρώνει τις διπλωματικές σχέσεις σε απίστευτα ανώτερα επίπεδα όπου μπορούν να ληφθούν αποφάσεις», είπε. «Νομίζω ότι αυτό θα είναι επωφελές».

Ο Kim Johnson, μέλος του Κοινοβουλίου, δήλωσε στο Reuters ότι σκέφτηκε ότι η συμμετοχή του ήταν «εξωφρενική και αηδιαστική, είναι εντελώς λάθος πρόσωπο για μια δουλειά που προσπαθεί να καταλήξει στην ειρήνη».

