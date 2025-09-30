search
Οι ΗΠΑ στέλνουν σύστημα κατά των drones στη Δανία για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

drone
drone/unsplash

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν αντιαεροπορικά συστήματα στη Δανία, καθώς φιλοξενεί σύνοδο κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Κοπεγχάγης, αφού τα αεροσκάφη πάνω από τη σκανδιναβική χώρα έκλεισαν πολλά αεροδρόμια.

Η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν επίσης στείλει τεχνολογία αντιαεροπορικών συστημάτων ενόψει της συνόδου κορυφής στη Δανία, η οποία φοβάται τη ρωσική επιτήρηση των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων.

«Είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν επίσης τη Δανία με δυνατότητες αντιαεροπορικών συστημάτων σε σχέση με την επερχόμενη σύνοδο κορυφής», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο X.

Πρόσφατες θεάσεις drones σε όλη τη Δανία έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης – του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη βόρεια Ευρώπη.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν επίσης πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Δανίας, αλλά δεν έχουν αναφερθεί νέες θεάσεις από τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Κοπεγχάγη πρόκειται να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην οποία θα συγκεντρωθούν περισσότεροι από 40 αρχηγοί κυβερνήσεων την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια γύρω από τη σύνοδο κορυφής, η Δανία δήλωσε την Κυριακή ότι κλείνει τον εναέριο χώρο σε όλες τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πολιτικής χρήσης μέχρι την Παρασκευή, ώστε τα εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να μην συγχέονται με νόμιμα.

Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τους δράστες, αλλά αξιωματούχοι της δανικής κυβέρνησης έχουν δείξει ως υπαίτια τη Ρωσία.

Φοβούμενη τον κίνδυνο δολιοφθοράς και των λεγόμενων υβριδικών επιθέσεων, η χώρα αύξησε επίσης την Τρίτη το επίπεδο ασφαλείας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο πορτοκαλί, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο.

