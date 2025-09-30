search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 18:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 17:15

Άνδρας στη Φλωρεντία πήρε στο κυνήγι Εβραίους τουρίστες και τους «μαστίγωνε» με τη ζώνη του (Video)

30.09.2025 17:15
florenti epithesi evraioi

Ένας εξοργισμένος άνδρας στη Φλωρεντία της Ιταλίας επιθέτηκε σε δύο Εβραίους Αμερικανούς τουρίστες με ζώνη φωνάζοντας «Ελεύθερη Παλαιστίνη» ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το επεισόδιο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φαίνεται πλησιάζει τους δύο εμφανώς Εβραίους άνδρες που περπατούν σε έναν δρόμο το βράδυ και απαιτεί να σταματήσουν και να του πουν από πού είναι.

Αφού ο ένας απαντά ότι είναι από τη Νέα Υόρκη, ο άνδρας συνεχίζει να φωνάζει επανειλημμένα «ελεύθερη Παλαιστίνη, γαμώτο», προτού εξαπολύσει βωμολοχίες και χτυπήσει τη ζώνη του στο πεζοδρόμιο.

«Γαμώτο», τους φωνάζει ο άνδρας. «Ελεύθερη Παλαιστίνη, γαμώτο», φωνάζει επιθετικά.

Όταν οι τουρίστες προσπάθησαν να απαντήσουν, ο άντρας φωνάζει «σκάσε!» και «μην μιλάς γαμώτο!» πριν ρίξει χτυπήσει τη ζώνη του στο πεζοδρόμιο, κάνοντας τους Εβραίους άνδρες να τρέμουν από εμφανή φόβο.

«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη γαμώτο!» φωνάζει ο άντρας, πριν φωνάξει ξανά: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη γαμώτο», «γαμώτο, γαμώτο!»

Κρατούσε τη ζώνη στα χέρια του και την κατεύθυνε προς τους άνδρες, φωνάζοντάς τους «φύγετε!».

Το επόμενο πλάνο δείχνει τους τουρίστες να τρέχουν μακριά στον δρόμο, προσπαθώντας να ξεφύγουν.

Δεν είναι σαφές τι συνέβη στη συνέχεια και αν ο άνδρας συνέχισε να παρενοχλεί τους τουρίστες.

Μέλη του κοινού σχολίασαν το βίντεο που έγινε viral για να καταδικάσουν την επίθεση.

«Μια αντισημιτική επίθεση σε Εβραίους που απλώς περπατούσαν στον δρόμο στη Φλωρεντία χωρίς να λένε ή να κάνουν τίποτα. Είναι από τη Νέα Υόρκη και μόνο μοιάζουν με Εβραίους. Πώς μπορεί η παρενόχληση ανθρώπων που απλώς περπατούν στην πόλη να απελευθερώσει την Παλαιστίνη; Τι σχέση έχουν αυτοί με αυτό;» έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ντροπή σας!»

Η Ιταλική Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων (DIGOS) προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εντοπίσει τον δημιουργό του βίντεο.

Εμφανίστηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη δημοφιλή σελίδα του Instagram «Καλώς ορίσατε στη Φλωρεντία» με σχεδόν 300.000 ακόλουθους.

Η αστυνομία ερευνά και αναζητά υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που κατέγραψε το περιστατικό.

Η ιταλική εφημερίδα Corriere Fiorentino ανέφερε ένα άλλο περιστατικό στη Φλωρεντία που φέρεται να συνέβη έξω από το λύκειο Michelangiolo στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Davide Biosa, καθηγητής λογοτεχνίας, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία κατηγορώντας έναν από τους πρώην μαθητές του ότι τον αποκάλεσε «μαλάκα» Σιωνιστή και ότι «θαύμαζε τη Χαμάς».

«Προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν είμαι αδιάφορος για τον παλαιστινιακό σκοπό, αλλά ότι δεν μπορεί κανείς να εκφράσει θαυμασμό για τρομοκρατικές οργανώσεις», εξήγησε στην εφημερίδα.

Ο μαθητής αρνήθηκε το περιστατικό, ισχυρίστηκε η εφημερίδα, λέγοντας ότι η αφήγηση του καθηγητή είναι «ψευδής».

Ο Ιταλο-Ισραηλινός Σύνδεσμος της Φλωρεντίας εξέδωσε δήλωση στην οποία εξέφραζε «βαθιά αγανάκτηση και ανησυχία για τα πολύ σοβαρά περιστατικά που έχουν συμβεί».

«Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να υποβαθμιστούν ή να απορριφθούν ως μεμονωμένα περιστατικά: ο αντισημιτισμός έχει εκδηλωθεί ξανά ανοιχτά στους δρόμους μας και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει όλη την κοινωνία των πολιτών», δήλωσε ο Emanuele Cocollini, πρόεδρος του Ιταλοϊσραηλινού Συνδέσμου της Φλωρεντίας.

«Οι θεσμοί – ξεκινώντας από την πόλη, την περιφέρεια και την αστυνομία – έχουν καθήκον να αντιδράσουν σθεναρά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και μια σαφή και κατηγορηματική πολιτική και πολιτιστική απάντηση: όσοι σπέρνουν μίσος πρέπει να απομονωθούν και να σταματήσουν, χωρίς αμφισημίες».

Διαβάστε επίσης:

Χέγκσεθ: «Τέρμα οι τύποι με φορέματα και οι χοντροί αξιωματικοί από τον αμερικανικό στρατό»

Διορία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» δίνει ο Τραμπ στη Χαμάς να απαντήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο

Τουρκικά πλοία στο πλευρό του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ellaktor_new
BUSINESS

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

elektes-enaerias-kykloforias
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Αναρωτιόμαστε αν τελικά ισχύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας»

cf3f3ce6aea101ec614fd031af47ed2e_XL
ADVERTORIAL

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στα 60ά Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με πέντε μεγάλες παραγωγές

ypourgiko_290825
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις που «πέρασαν» από το υπουργικό συμβούλιο

ksenagiseis_oktombrioy
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 18:04
ellaktor_new
BUSINESS

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

elektes-enaerias-kykloforias
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Αναρωτιόμαστε αν τελικά ισχύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας»

cf3f3ce6aea101ec614fd031af47ed2e_XL
ADVERTORIAL

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στα 60ά Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με πέντε μεγάλες παραγωγές

1 / 3