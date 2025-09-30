Άνδρας στη Φλωρεντία πήρε στο κυνήγι Εβραίους τουρίστες και τους «μαστίγωνε» με τη ζώνη του (Video)

Ένας εξοργισμένος άνδρας στη Φλωρεντία της Ιταλίας επιθέτηκε σε δύο Εβραίους Αμερικανούς τουρίστες με ζώνη φωνάζοντας «Ελεύθερη Παλαιστίνη» ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το επεισόδιο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φαίνεται πλησιάζει τους δύο εμφανώς Εβραίους άνδρες που περπατούν σε έναν δρόμο το βράδυ και απαιτεί να σταματήσουν και να του πουν από πού είναι.

Αφού ο ένας απαντά ότι είναι από τη Νέα Υόρκη, ο άνδρας συνεχίζει να φωνάζει επανειλημμένα «ελεύθερη Παλαιστίνη, γαμώτο», προτού εξαπολύσει βωμολοχίες και χτυπήσει τη ζώνη του στο πεζοδρόμιο.

«Γαμώτο», τους φωνάζει ο άνδρας. «Ελεύθερη Παλαιστίνη, γαμώτο», φωνάζει επιθετικά.

Όταν οι τουρίστες προσπάθησαν να απαντήσουν, ο άντρας φωνάζει «σκάσε!» και «μην μιλάς γαμώτο!» πριν ρίξει χτυπήσει τη ζώνη του στο πεζοδρόμιο, κάνοντας τους Εβραίους άνδρες να τρέμουν από εμφανή φόβο.

«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη γαμώτο!» φωνάζει ο άντρας, πριν φωνάξει ξανά: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη γαμώτο», «γαμώτο, γαμώτο!»

Κρατούσε τη ζώνη στα χέρια του και την κατεύθυνε προς τους άνδρες, φωνάζοντάς τους «φύγετε!».

Το επόμενο πλάνο δείχνει τους τουρίστες να τρέχουν μακριά στον δρόμο, προσπαθώντας να ξεφύγουν.

Δεν είναι σαφές τι συνέβη στη συνέχεια και αν ο άνδρας συνέχισε να παρενοχλεί τους τουρίστες.

Μέλη του κοινού σχολίασαν το βίντεο που έγινε viral για να καταδικάσουν την επίθεση.

«Μια αντισημιτική επίθεση σε Εβραίους που απλώς περπατούσαν στον δρόμο στη Φλωρεντία χωρίς να λένε ή να κάνουν τίποτα. Είναι από τη Νέα Υόρκη και μόνο μοιάζουν με Εβραίους. Πώς μπορεί η παρενόχληση ανθρώπων που απλώς περπατούν στην πόλη να απελευθερώσει την Παλαιστίνη; Τι σχέση έχουν αυτοί με αυτό;» έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ντροπή σας!»

Η Ιταλική Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων (DIGOS) προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εντοπίσει τον δημιουργό του βίντεο.

Εμφανίστηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη δημοφιλή σελίδα του Instagram «Καλώς ορίσατε στη Φλωρεντία» με σχεδόν 300.000 ακόλουθους.

Η αστυνομία ερευνά και αναζητά υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που κατέγραψε το περιστατικό.

Η ιταλική εφημερίδα Corriere Fiorentino ανέφερε ένα άλλο περιστατικό στη Φλωρεντία που φέρεται να συνέβη έξω από το λύκειο Michelangiolo στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Davide Biosa, καθηγητής λογοτεχνίας, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία κατηγορώντας έναν από τους πρώην μαθητές του ότι τον αποκάλεσε «μαλάκα» Σιωνιστή και ότι «θαύμαζε τη Χαμάς».

«Προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν είμαι αδιάφορος για τον παλαιστινιακό σκοπό, αλλά ότι δεν μπορεί κανείς να εκφράσει θαυμασμό για τρομοκρατικές οργανώσεις», εξήγησε στην εφημερίδα.

Ο μαθητής αρνήθηκε το περιστατικό, ισχυρίστηκε η εφημερίδα, λέγοντας ότι η αφήγηση του καθηγητή είναι «ψευδής».

Ο Ιταλο-Ισραηλινός Σύνδεσμος της Φλωρεντίας εξέδωσε δήλωση στην οποία εξέφραζε «βαθιά αγανάκτηση και ανησυχία για τα πολύ σοβαρά περιστατικά που έχουν συμβεί».

«Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να υποβαθμιστούν ή να απορριφθούν ως μεμονωμένα περιστατικά: ο αντισημιτισμός έχει εκδηλωθεί ξανά ανοιχτά στους δρόμους μας και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει όλη την κοινωνία των πολιτών», δήλωσε ο Emanuele Cocollini, πρόεδρος του Ιταλοϊσραηλινού Συνδέσμου της Φλωρεντίας.

«Οι θεσμοί – ξεκινώντας από την πόλη, την περιφέρεια και την αστυνομία – έχουν καθήκον να αντιδράσουν σθεναρά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την προστασία και μια σαφή και κατηγορηματική πολιτική και πολιτιστική απάντηση: όσοι σπέρνουν μίσος πρέπει να απομονωθούν και να σταματήσουν, χωρίς αμφισημίες».

Διαβάστε επίσης:

Χέγκσεθ: «Τέρμα οι τύποι με φορέματα και οι χοντροί αξιωματικοί από τον αμερικανικό στρατό»

Διορία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» δίνει ο Τραμπ στη Χαμάς να απαντήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο

Τουρκικά πλοία στο πλευρό του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα