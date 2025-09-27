search
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

27.09.2025 08:55

Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα – Οι 3 λόγοι που η «βαριά βιομηχανία» δεν πήγε και τόσο καλά

27.09.2025 08:55
tourismos-new

Μπορεί οι αφίξεις για το 2025 να κινηθούν λίγο πάνω από τα 40 εκατομμύρια τουρίστες, τα έσοδα να αγγίζουν τα 22 δισ. ευρώ, αλλά τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας.

Εκτός από τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες τείνουν να παγιωθούν, φαίνεται πώς το καλοκαίρι του 2025 δεν έφερε τα έσοδα που θα θέλαμε να έχουμε. Για την ακρίβεια, ενώ είχαμε περισσότερους επισκέπτες (έστω και οριακά), οι επαγγελματίες του κλάδου εξέφρασαν πολλά παράπονα.

Όπως είπε ο πρόεδρος εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, Γιώργος Χοτζόγλου, μιλώντας στο topontiki.gr, «3 είναι οι λόγοι που ενώ είχαμε παραπάνω τουρίστες, δεν είχαμε τα έσοδα που θέλαμε».

Το πρώτο είναι ότι οι υπηρεσίες μας δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην έλλειψη εργαζομένων. Δεύτερον, είμαστε ακριβή χώρα κάτι που αποτυπώθηκε και στην εστίαση και τρίτον καταγράφεται ανεξέλεγκτη χρήση του Airbnb.

Συγκεκριμένα για το Airbnb ανέφερε τα εξής: «Το Airbnb έχει επιπτώσεις, κυρίως στην εστίαση. Στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, υπάρχει αύξηση στους τζίρους των σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι οι κλίνες των Airbnb έχουν ξεπεράσει αυτές των ξενοδοχείων και πλέον, δεν υπάρχει η εικόνα των προηγούμενων ετών. Οι άνθρωποι επιλέγουν να μαγειρεύουν στα Airbnb με αποτέλεσμα να πλήττεται η εστίαση».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εστίαση γνώρισε μια μικρή καθίζηση. «Φυσικά μιλάμε για τον ξένο τουρισμό, αφού 1 στους 2 Έλληνες δεν πήγαν διακοπές. Με τέτοιες τιμές σε ακτοπλοϊκά, διαμονή και φαγητό είναι κάτι φυσιολογικό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χότζογλου τόνισε ότι και για τους ξένους τουρίστες η Ελλάδα (εκτός από τους ντόπιους) έχει αρχίσει να θεωρείται ακριβή χώρα, αφού δεν έχουμε τις τιμές που είχαμε πριν από 4 ή και 5 χρόνια. Προ covid δηλαδή.

Όσον αφορά τους Έλληνες, σημείωσε πως επέλεξαν κυρίως τα χωριά τους και χερσαίους προορισμούς. Για αυτόν τον λόγο είχε άνοδο η Πελοπόννησος, η Χαλκιδική, η Κρήτη και η Ρόδος.

Αντίθετα, προορισμοί όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Πάρος δεν πήγαν καλά, παρόλο που είναι για πιο υψηλά βαλάντια. Τέλος, ανέφερε ότι η Αθήνα πήγε αρκετά καλά, ενώ ακόμη τώρα έχει αρκετό κόσμο. «Το πρόβλημα ήταν στα νησιά και κυρίως στις Κυκλάδες», κατέληξε.

