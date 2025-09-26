Τουρισμός 2025: Ήρθαν περισσότεροι τουρίστες, έμειναν μικρότερο διάστημα και ξόδεψαν λιγότερα ανά άτομο

Νέο οριακή αύξηση καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Συνολικά, το 2025 οι εισπράξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν γύρω στα 22 δισ. ευρώ, όταν το 2024 έφθασαν τα 21, 7 δις ευρώ! Οι αφίξεις για το 2025 εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσουν κοντά στα 42 εκατομμύρια (+3–5% σε σύγκριση με το 2024).

Θυμίζουμε πάντως ότι τον Ιούλιο του 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 6,4%. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν ξεπέρασε τα επίπεδα πριν την πανδημία, ενώ σε πραγματικούς όρους τα έσοδα ήταν χαμηλότερα κατά 1,6% σε σύγκριση με το 2019.

Παράλληλα στο σύνολο του Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10.171,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.214,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.351,6 εκατ. ευρώ ή 12,5% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 394,3 εκατ. ευρώ ή 24,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.011,4 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη ήταν η τουριστική συμβολή από αγορές όπως η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο και κυρίως οι ΗΠΑ (+29% έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 απο Αμερικανούς). Ωστόσο φέτος καταγράφηκε και

αύξηση της μέσης δαπάνης των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ όπως Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία.

Μάλιστα για το 2026 εκτιμάται ότι η αγορά αυτή θα συνεχίσει αυξητικά (πιθανώς +5% ή περισσότερο), με ολοένα περισσότερες πτήσεις τσάρτερ προς ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μέση δαπάνη των συγκεκριμένων χωρών ανήλθε σε 473 ευρώ, ενισχυμένη σε ποσοστό 35% σε σχέση με τα 350 ευρώ του περσινού 7μήνου.

Παρά ταύτα οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν πολλά παράπονα. Για παράδειγμα, επισημαίνουν ότι οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία παρουσιάζουν μείωση λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το ίδιο συμβαίνει και με τα καταστήματα εστίασης που δε βλέπουν βελτίωση στον τζίρο τους. Επίσης δηλώνουν ότι δεν βλέπουν κανένα θετικό αποτύπωμα στα έσοδα τους παρά την συνολική αύξηση που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία.

Σημειώνουν ότι απο τα συνολικά έσοδα που ανακοινώνονται δεν μένουν και πολλά στην τσέπη των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουρισμού. Άλλωστε με την ακρίβεια να “καλπάζει”, τα έξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί σε δραματικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Τονίζουν ακόμη ότι, οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, πλέον επιλέγουν να μείνουν λιγότερες μέρες εν συγκρίσει με αντίστοιχες περιόδους του παρελθόντος, ενω η μέση δαπάνη των ταξιδιωτών μειώθηκε, γεγονός που αντανακλά τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής τους στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δεν αυξάνει τα έσοδα σημαντικά . Στο ζήτημα αυτό συμβάλει καθοριστικά η πληθωριστική κρίση η οποία αν είχε αντιμετωπιστεί, τότε τα έσοδα θα κάλυπταν επαγγελματίες και εργαζόμενους .

Το θέμα αυτό το επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία . Ενδεικτικά, το β’ τρίμηνο 2025 οι διεθνείς διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά περίπου +2,5% (η Ελλάδα ήταν 3η στην Ευρώπη σε αύξηση διανυκτερεύσεων στο συγκεκριμένο διάστημα ), ωστόσο σημειώθηκε μείωση στη μέση διάρκεια παραμονής, καθώς πολλοί ταξιδιώτες μένουν λιγότερες μέρες και είναι πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Σε ότι αφορά τώρα την επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν του καλοκαιριού – φαίνεται ότι δεν καταγράφονται υψηλές πληρότητες έως και τον Οκτώβριο. Οι μήνες αιχμής συνεχίζουν και αυτή τη χρόνια να είναι (Ιούλιος–Σεπτέμβριος) οι οποίοι και συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος (πάνω από το 60% των ετήσιων διανυκτερεύσεων). Με λίγα λόγια η πολυπόθητη επέκταση της τουριστικής περιόδου παραμένει μόνο στις δηλώσεις.

Τέλος για το τι μέλλει γενεσθαι το 2026, οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι: αναμένεται οι αφίξεις να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με του 2025 (ίσως οριακή άνοδος ή και μικρή κάμψη), σηματοδοτώντας το τέλος των πολύ υψηλών ρυθμών αύξησης της περασμένης δεκαετίας.

Διαβάστε επίσης:

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη