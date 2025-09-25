Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση: το 2026 θα πληρώσουν αυξημένους φόρους λόγω του «φουσκωμένου» τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ οι φοροελαφρύνσεις που προβλέπει η νέα φορολογική κλίμακα θα εφαρμοστούν μόνο την άνοιξη του 2027. Η χρονική απόσταση μεταξύ επιβάρυνσης και ελάφρυνσης δημιουργεί έντονο αίσθημα αδικίας και αβεβαιότητας για χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν υψηλότερους φόρους για ένα ολόκληρο φορολογικό έτος, πριν δουν ουσιαστικά οφέλη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φορολογικών αρχών, περίπου 400.000 επαγγελματίες θα αντιμετωπίσουν αυξημένο φόρο εισοδήματος λόγω του τεκμαρτού συστήματος. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού: η αύξηση από 830 ευρώ σε 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα από 11.620 ευρώ σε 12.320 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση να αυξηθεί από 1.256 ευρώ σε 1.410 ευρώ, φέρνοντας πρόσθετα βάρη σε επαγγελματίες με χαμηλά πραγματικά εισοδήματα που βρίσκονται κάτω από το τεκμαρτό όριο.

Η επίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη για όσους κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, όπου οι φορολογικές συνθήκες είναι ήδη πιο αυστηρές. Η επιβάρυνση για αυτούς μπορεί να φτάσει ακόμη και σε σημαντικά ποσά, ανάλογα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το τεκμαρτό σύστημα, όπως δαπάνες διαβίωσης, αυτοκίνητο και κατοικία.

Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών θα δουν μερική ελάφρυνση: όσοι έχουν έδρα και κατοικία σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους επωφελούνται από μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα. Παράλληλα, νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 6.000 γυναίκες – επαγγελματίες, περιορίζοντας προσωρινά την επιβάρυνση αλλά αφήνοντας χιλιάδες άλλους εκτός.

Φοροελαφρύνσεις από την άνοιξη του 2027

Οι πραγματικές μειώσεις φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα εφαρμοστούν από το 2027 και θα καλύψουν όλους όσοι έχουν καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ. Σημαντικά οφέλη θα δουν οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και όσοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

Οι μειώσεις φόρου για επαγγελματίες άνω των 30 ετών, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, διαμορφώνονται ως εξής:

•Χωρίς παιδιά: 100–1.600 ευρώ για εισοδήματα 15.000–60.000 ευρώ

• 1 παιδί: 200–2.000 ευρώ

• 2 παιδιά: 300–2.400 ευρώ

• 3 παιδιά: 650–3.300 ευρώ

Αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση ενισχύει οικογένειες και επαγγελματίες με υψηλότερες υποχρεώσεις, ωστόσο η χρονική καθυστέρηση μέχρι την εφαρμογή της δημιουργεί αδικία για όσους θα πληρώσουν τον υψηλότερο φόρο για το 2026.

Κίνητρα για νέους έως 30 ετών

Για τους αυτοαπασχολούμενους έως 25 ετών ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ. Οι επαγγελματίες 26–30 ετών θα δουν μείωση του πρώτου συντελεστή φόρου από 22% σε 9% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ, ενώ οι υψηλότεροι συντελεστές θα προσαρμοστούν αναλόγως, όπως και για τους άνω των 30 ετών.

Πολύτεκνοι επαγγελματίες

Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ, ενισχύοντας τη φορολογική στήριξη για οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Το βασικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η αντίφαση της πολιτικής: πρώτα οι επαγγελματίες επιβαρύνονται με υψηλότερους φόρους λόγω τεκμαρτού εισοδήματος και μετά λαμβάνουν μειώσεις. Αυτή η χρονική απόσταση δημιουργεί οικονομική πίεση και αίσθημα αδικίας για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που καλούνται να πληρώσουν σημαντικά ποσά χωρίς άμεση ανακούφιση. Παρά τα θετικά μέτρα για νέους, πολύτεκνους και οικογένειες, η δομή του τεκμαρτού συστήματος και η καθυστέρηση στην εφαρμογή των ελαφρύνσεων δείχνουν ότι η φορολογική πολιτική παραμένει δυσβάσταχτη για τους πιο ευάλωτους.

Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει στήριξη και εισπρακτική πολιτική, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλοί επαγγελματίες θα βιώσουν πρώτα επιβάρυνση και μετά ανακούφιση, με τον οικονομικό σχεδιασμό τους να δοκιμάζεται σημαντικά.

Διαβάστε επίσης:

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμo 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl για ακρίβεια

Αλαλούμ με το «Εξοικονομώ»: Δικαιούχοι εγκαταλείπουν το πρόγραμμα, κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις