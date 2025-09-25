Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη

Φέτος, οι ενοικιαστές που δεν κατέβαλαν κανονικά το ενοίκιο για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία το 2024 θα δουν επιστροφή ισοδύναμη με ένα μήνα ενοικίου, όμως η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της επιδότησης απαιτούν προσοχή.

Το βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι είναι ότι το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται αυστηρά με βάση το ετήσιο μίσθωμα που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε2). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ο ενοικιαστής κατέβαλε περισσότερα από το δηλωθέν ποσό ή υπήρξαν απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή θα προκύψει αποκλειστικά από τα δηλωθέντα από τον ιδιοκτήτη στοιχεία. Για όσους αντιμετώπισαν προβλήματα με ανείσπρακτα ενοίκια, το μέτρο ενδέχεται να μην καλύψει πλήρως την πραγματική οικονομική επιβάρυνση.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία. Σε περίπτωση που ένας ενοικιαστής είχε περισσότερες της μίας διαδοχικές μισθώσεις μέσα στο έτος, το ποσό υπολογίζεται αθροιστικά. Με άλλα λόγια, η επιστροφή καλύπτει μόνο τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί και δηλωθεί, χωρίς να περιλαμβάνει τυχόν απλήρωτα ποσά, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της μέτρησης για όσους έχουν πληρώσει με καθυστέρηση ή μερικώς.

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης είναι αυτόματη και δεν απαιτεί αίτηση από τον ενοικιαστή. Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, όπως οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 και Ε2) και τυχόν δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων. Παρά την απλούστευση που προσφέρει η αυτόματη διαδικασία, η ακρίβεια των στοιχείων παραμένει κρίσιμη, καθώς οποιοδήποτε σφάλμα στις δηλώσεις των ιδιοκτητών μπορεί να μειώσει σημαντικά το ποσό της ενίσχυσης που τελικά θα λάβει ο δικαιούχος.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ, διασφαλίζοντας ότι ο δικαιούχος θα λάβει το ποσό πλήρως.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου φέρει και ορισμένα πρακτικά προβλήματα. Η αυστηρή προσκόλληση στα δηλωθέντα από τον εκμισθωτή ποσά σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που πλήρωσαν μεγαλύτερα μισθώματα ή είχαν καθυστερήσεις δεν θα καλυφθούν πλήρως. Επιπλέον, η αυτόματη εφαρμογή χωρίς αίτηση από τον δικαιούχο καθιστά απαραίτητο να παρακολουθεί συνεχώς τα στοιχεία των δηλώσεων, διαφορετικά μπορεί να δει μειωμένο ή καθόλου ποσό επιστροφής. Η διαφορά μεταξύ των πραγματικά καταβληθέντων μισθωμάτων και των δηλωθέντων μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα αδικίας, ιδίως για φοιτητές ή οικογένειες που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά.

Συνολικά, η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου αποτελεί μια σημαντική ανακούφιση για τους ενοικιαστές, αλλά η πραγματική χρησιμότητά της εξαρτάται από την ακρίβεια των δηλώσεων των ιδιοκτητών και τη σωστή παρακολούθηση των στοιχείων από τους δικαιούχους. Η εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή μέτρων με αυστηρές προϋποθέσεις και βασισμένων αποκλειστικά σε δηλωθέντα στοιχεία μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το πρακτικό όφελος για τους πιο ευάλωτους ενοικιαστές.

